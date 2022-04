Maltempo, spolverata di neve in Sardegna: fiocchi anche a quote collinari | FOTO

MeteoWeb

Inizio di aprile con la neve in Sardegna. Le precipitazioni sono iniziate nella notte e sono proseguite nelle prime ore del mattino. Anche nel Nuorese, dopo una spolverata notturna, una nevicata si è intensificata a partire dalle 8, per poi diminuire gradualmente. Non si registrano particolari disagi per la circolazione.

A Fonni, nel centro abitato, si sono depositati circa 5 cm di neve.

Sulle strade della provincia si segnalano alcuni disagi, soprattutto sulla 131 Dcn tra Orani e Nuoro e sulla statale 389 da Mamoiada a Lanusei dove sono intervenuti quattro spartineve dell’Anas.

Risveglio con le cime imbiancate in provincia di Oristano. La neve è caduta sul Montiferru, nel Barigadu, su alcune zone del Monte Arci e del Grighine. A Santu Lussurgiu neve sui monti e anche sui tetti in paese. Su gran parte dell’Oristanese le temperature hanno subito un calo considerevole.

Fiocchi bianchi anche nel Sud Sardegna a quote collinari: da Esterzili a Sadali sino al Parteolla poco sopra i 500 metri sul livello del mare. Temperature vicino allo zero anche a Cagliari, dove la colonnina di mercurio è risalita a +4°C questa mattina: sulla città, si è rivisto un lieve nevischio, sostituito poi dalla pioggia e da un barlume intermittente di sole.

Ad Atzara il sindaco, “a causa della particolare situazione meteorologica“, ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado. Analoga decisione nel Comune di Ortueri con cui condivide il servizio scolastico.

Scuole chiuse per neve anche a Macomer, nel Nuorese: lo ha deciso con ordinanza l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Succu per prevenire i disagi del maltempo, dopo la comunicazione del centro regionale funzionale decentrato della regione Sardegna sulle condizioni meteo avverse.

Il comune di Macomer raccomanda “la massima prudenza e l’utilizzo dei propri mezzi di trasporto solo in caso di assoluta necessità“.

