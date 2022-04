Piogge torrenziali in Sudafrica: inondazioni e frane devastano Durban, ci sono vittime | FOTO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno provocato devastazione a Durban, città portuale del Sudafrica, innescando frane e inondazioni che hanno ucciso almeno 5 persone. Numerose aree sono state colpite da inondazioni dopo intense piogge durate giorni, mentre decine di strade cittadine sono state chiuse. Le immagini della gallery scorrevole in alto mostrano auto sommerse, case e strade crollate, spiagge piene di detriti. I servizi ferroviari in tutta la provincia di KwaZulu-Natal, della quale Durban è la città più grande, sono stati sospesi a causa delle frane.

“Finora sono stati segnalati cinque morti ma siamo ancora impegnati a reperire informazioni dai servizi di soccorso”, ha detto all’agenzia AFP Lungi Mtshali, portavoce del dipartimento di Governance cooperativa. I media locali riportano un numero di vittime tra 11 e 20, ma i dati sono ancora da confermare, sebbene ci si aspetti che il bilancio ufficiale dei morti possa essere più alto.

Il dipartimento per la Gestione delle calamità nella provincia di KwaZulu-Natal ha sollecitato i cittadini a stare in casa, ordinando a coloro che vivono in pianura di spostarsi in zone più alte. Operazioni di salvataggio sono in corso con l’obiettivo di evacuare persone da aree “che hanno subito frane, inondazioni e crolli strutturali di edifici e strade“, come ha dichiarato il dipartimento.