Meteo Piemonte: il vento solleva la terra dei campi, nube di polvere su Alessandria | FOTO

MeteoWeb

Una nube di polvere, terra sollevata dai campi appena arati, trasportata dal vento, oggi ha offuscato il cielo sopra Alessandria. “Un periodo di intensa siccità, alte temperature e forti venti, che spazzano via il terriccio creano tempeste di polvere su larga scala con possibili effetti sull’ambiente,” ha spiegato Alberto Maffiotti di Arpa Piemonte.

“Il passaggio di un’onda depressionaria fredda di origine atlantica sull’Europa centrale porta ancora condizioni di foehn per oggi, in attenuazione in serata,” sottolinea l’Agenzia regionale nel consueto bollettino. “Da domani e per i prossimi giorni, la rimonta di un anticiclone sul Mediterraneo occidentale mantiene condizioni stabili e soleggiate, con un graduale aumento della copertura martedì pomeriggio per l’avvicinamento di una struttura di bassa pressione dalla penisola Iberica“.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: