Stazione Spaziale: avverse condizioni meteo, nuovo rinvio per il rientro della prima missione privata Ax-1

Nuovo rinvio per il rientro della prima missione privata sulla Stazione Spaziale Internazionale: Axiom Space ha annunciato che la partenza dell’equipaggio della missione Ax-1 è stata posticipata a causa di avverse condizioni meteo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Per il medesimo motivo il rientro era già stato spostato dal 19 aprile a oggi. La NASA continua a monitorare la situazione meteo nei siti di atterraggio fino alla fase di undocking della capsula Crew Dragon SpaceX, per garantire che sia accettabile per un recupero in sicurezza dell’equipaggio, formato dall’ex astronauta della NASA Michael Lopez-Alegria, il pilota Larry Connor, l’investitore israeliano Eytan Stibbe e l’imprenditore canadese Mark Pathy.

L’equipaggio privato Ax-1 ha trascorso 9 giorni a bordo dell’avamposto spaziale, svolgendo numerosi compiti ed esperimenti: per la prima volta due equipaggi hanno lavorato su programmi diversi. Axiom Space ha in programma molte altre missioni, tra cui l’aggancio alla ISS di un proprio modulo privato nel 2024.

