Gli obblighi vaccinali anti Covid sono costituzionali?

L’efficacia vaccinale verso l’infezione declina fino a un possibile aumento dei contagi nel tempo; gli eventi avversi, anche gravi, sono fortemente sottostimati, come si legge in una nota della Commissione Medico Scientifica indipendente (CMSi). Mentre una parte delle restrizioni antiCovid è stata alleggerita dal 1° aprile, restano alcune fortissime limitazioni per i lavoratori, tra cui l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, con sospensione dal posto di lavoro e dall’Ordine professionale per chi non vi si attiene.

Nel frattempo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana (organo giurisdizionale di Regione Autonoma, di rango pari al Consiglio di Stato) a seguito di un ricorso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per il personale sanitario.

La CMSi, che ha fornito una parte delle argomentazioni scientifiche a sostegno della tesi del ricorrente, offre ulteriore supporto ai punti sollevati dal CGA della Regione Siciliana in un documento, disponibile al sito cmsindipendente.it e qui allegato.

Tra i principali aspetti evidenziati nel documento, si cita: