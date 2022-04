Oggi il lancio dell’astronauta Samantha Cristoforetti: tutti i DETTAGLI e le immagini LIVE

MeteoWeb

Luce verde per il lancio della missione Crew-4 e quindi per la partenza dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti: è previsto oggi, 27 aprile, alle 09:52 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida con un razzo Falcon 9. Dopo vari slittamenti, si avvicina l’atteso momento per la missione che porterà anche gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Robert “Bob” Hines e Jessica Watkins sulla Stazione Spaziale Internazionale. A creare dei ritardi erano stati inizialmente dei problemi riscontrati nei test a terra dell’enorme razzo SLS (Space Launch System) situato in una delle piattaforme vicine a quella da dove dovrà partire Crew-4. Ritardi che avevano obbligato a posticipare di qualche giorno il lancio di Ax-1, la prima missione interamente privata diretta verso la ISS, e che poi ha dovuto posticipare il rientro a causa di maltempo nel sito di ammaraggio. Prima di avviare le procedure di lancio della Crew-4 si è dovuto attendere il rientro di Ax-1, avvenuto lunedì scorso.

Il lancio è previsto oggi alle 09:52 ora italiana con la capsula Crew Dragon “Freedom“, a bordo di un razzo Falcon 9, che dovrebbe raggiungere il laboratorio orbitante intorno alle 02:15 ora italiana del 28 aprile, mentre il portellone della navetta sarà aperto circa 90 minuti dopo.

Di seguito le immagini in diretta trasmesse dalla NASA.

Seconda missione per AstroSamantha

Questa è la 2ª missione spaziale per AstroSamantha, che ha volato per la prima volta nello Spazio nel 2014 e ha trascorso quasi 200 giorni in orbita per la sua missione Futura dell’ASI. La missione dell’ESA Minerva inizierà ufficialmente una volta raggiunto il laboratorio orbitante.

Samantha sarà accolta a bordo dal collega astronauta dell’ESA Matthias Maurer e si terrà un breve passaggio di consegne in orbita prima che quest’ultimo torni sulla Terra come parte di Crew-3.

Durante la sua missione, Cristoforetti ricoprirà il ruolo di leader del segmento orbitale statunitense (USOS), assumendosi la responsabilità di tutte le operazioni all’interno dei moduli e dei componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi. Eseguirà circa 35 esperimenti europei e molti altri internazionali in orbita.

Per Samantha Cristoforetti missione nel segno di Minerva

E’ stato presentato il mese scorso logo della missione Minerva, nell’ambito della quale l’astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea Samantha Cristoforetti sarà impegnata per quasi 6 mesi per supportare lo svolgimento di numerosi esperimenti scientifici.

Nel logo è presente una civetta stilizzata il cui occhio è disegnato da una falce di luna gialla e una piccola Terra bianca: ricorda l’animale sacro della dea romana della sapienza ed è un omaggio a uomini e donne che rendono possibili i voli spaziali. Due segni ricordano i grandi pannelli solari della Stazione Spaziale e allo stesso tempo indicano che si tratta della seconda missione spaziale dell’astronauta italiana.

A bordo della capsula Crew Dragon, Cristoforetti avrà il ruolo di specialista di missione mentre una volta a bordo della Stazione Spaziale avrà il ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (Usos), responsabile di tutte le operazioni all’interno dei moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della ISS.

Cristoforetti non sarà comandante della ISS

L’Agenzia Spaziale Europea ha rivisto il piano di volo della missione dell’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti: non diventerà, come annunciato in precedenza, comandante della Stazione Spaziale, ma le sarà assegnato il ruolo di leader dell’Equipaggio 4 (Dragon Crew 4) e sarà alla guida del segmento orbitale degli Stati Uniti (Usos) che “comprende i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi“.

L’ESA ha ricordato che “nel maggio 2021 era stato annunciato che l’astronauta dell’ESA e specialista della missione Dragon Crew-4 Samantha Cristoforetti sarebbe stata comandante della Expedition 68 della Stazione Spaziale Internazionale” ma “come parte della normale programmazione dei veicoli, il programma di volo della Stazione Spaziale è stato recentemente aggiornato adeguando la prossima rotazione dell’equipaggio per Crew-4 e Crew-5“. La rotazione, ha evidenziato l’ESA, comporta “una missione più breve per Crew-4“, e di conseguenza, “la Expedition 68 avrà luogo dopo la partenza di Samantha dalla Stazione“. “Per tutto il suo tempo a bordo, Samantha avrà il ruolo di guida del segmento orbitale degli Stati Uniti, che comprende i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi“.

Samantha Cristoforetti ha commentato così il cambiamento di piani: “Come membri dell’equipaggio, siamo pronti a dare il nostro contributo come necessario. È un onore per me essere a capo dello USOS, e questo ruolo comprende la maggior parte dei compiti che avrei assunto come comandante. Riconosco tuttavia che molte persone in Europa, in particolare molte donne, hanno tratto ispirazione dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante dell’ISS. Mi rammarico che questo non accadrà durante la mia missione, ma stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e astronaute e sono certa che questa comprenderà donne molto preparate e determinate che saranno pronte, in un futuro non così lontano, ad assumere ruoli di leadership“.

Il Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’ESA, David Parker, ha affermato che la nomina di Samantha Cristoforetti a capo dell’USOS è una conferma delle qualità che porta con sé sulla Stazione Spaziale: “Come astronauta al secondo volo e leader competente, la conoscenza, l’atteggiamento sereno e la precedente esperienza di Samantha Cristoforetti in orbita sono una vera risorsa per l’equipaggio. È un’eccellente figura di riferimento per coloro che attualmente partecipano al processo di selezione degli astronauti dell’ESA, in particolare per le nostre candidate, che desiderano rappresentare l’Europa nello spazio“.