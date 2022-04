Omicron 4 isolata per la prima volta a Reggio Calabria e non in Lombardia

MeteoWeb

“I media nazionali hanno riportato la notizia che in un Ospedale della Lombardia è stata isolata per la prima volta in Italia una importante variante del Coronavirus, la Omicron 4. Per amore di verità e non per fasulli diritti di primogenitura mi corre l’obbligo, nel dovuto rispetto ai professionisti di questa Azienda ed al Commissario ad acta, precisare che tale scoperta era già stata realizzata, in data 21 Aprile, nel laboratorio di questa Azienda sanitaria provinciale di via Willermin, autore già di altre importanti attività di isolamento di varianti e ricombinazioni“. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa oggi dall’ASP di Reggio Calabria, firmata dal Commissario straordinario Gianluigi Scaffidi.

“Non è stata data notizia ai media in quanto l’Istituto Superiore di sanità ci aveva fatto sapere che preferiva non dare risalto alla scoperta ancorchè di certa importanza. L’ASP si è attenuta alla disposizione dell’ISS, altri no – precisa Scaffidi -. Quindi, ancora una volta, dimostriamo che in Calabria esiste un pari merito con le altre strutture nazionali e, soprattutto, che se un Organismo superiore, quale l’ISS, chiede il riserbo sappiamo mantenere le disposizioni”, conclude la nota stampa.