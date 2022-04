Parco Nazionale del Pollino, concluso l’ElaiaCampus: team building a impatto zero

MeteoWeb

Dall’1 al 3 aprile nei borghi del Parco Nazionale del Pollino, grazie anche agli incentivi messi a disposizione dall’Ente Parco Nazionale, la Fondazione ITS Elaia Calabria, ha realizzato il suo primo Campus residenziale.

Gli studenti dei due percorsi ITS legati alle figure di hospitality management e food & beverage management, sono stati coinvolti in attività di turismo esperienziale, nato per stimolare l’attività di team building e l’interesse verso la natura e i piccoli borghi interni così da favorire il processo creativo e il consolidamento del gruppo, ma con un approccio outdoor nel parco nazionale del Pollino.

Questo primo ElaiaCampus, attraverso una serie di attività laboratori, è stato pensato per valorizzare l’esperienza degli studenti a 360°, con diversi livelli di coinvolgimento, anche pratico in ogni attività svolta.

Dal 2021 opera in Calabria la Fondazione I.T.S. “Elaia Calabria” per l’area “Tecnologie Innovative per i beni e le attività culturali” e per l’ambito d’intervento “Turismo e attività culturali”. Le sedi didattiche attualmente attive, di questa interessante realtà che conta ben 12 soci fondatori, sono a Vibo Valentia (VV) e a Paola (CS).

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della fondazione Cataldo Lopardo, il quale ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, nata anche per creare gruppo.

“Il nostro ITS ad oggi – ha aggiunto Lopardo – ha attive le prime annualità di un corso biennale su due sedi con oltre 40 studenti, tutti entusiasti di partecipare a questo primo Campus e impazienti di giungere alla fine di questo percorso che, dopo l’esame di stato, fornirà loro un titolo di studio riconosciuto a livello internazionale”.

“Questo Campus Elaia Calabria attraverso i tanti laboratori di coaching sulle Soft Skill – ha sottolineato Michele Capalbo direttore della fondazione – ha inteso “riconnettere” il capitale umano dei due percorsi ITS, ponendoli al centro del processo “creativo” della Fondazione, per fare germogliare nuovi slanci relazionali e professionali.

Tra ascolto, creatività, attività outdoor e indoor, infatti, si sono messe in moto nuove idee sullo stare insieme e sul “fare a lavoro” con flessibilità e spirito collaborativo. A giugno 2023 raccoglieremo i primi frutti“.

La presenza di una Fondazione ITS per il Turismo in Calabria, rappresenta un’opportunità preziosa per tracciare l’avvenire di tanti giovani che possono, così mettere a frutto, le nozioni teoriche apprese con docenti provenienti da realtà aziendali, pronti a condividere la loro esperienza.