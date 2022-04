Pasqua di maltempo in Sicilia: temporali e intense grandinate nel Palermitano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo Sicilia e Calabria in questo giorno di Pasqua all’insegna del maltempo all’estremo Sud. L’ingresso di correnti fredde da nord, inoltre, ha portato un calo generale delle temperature in tutta Italia. In questo momento, ci sono appena +14°C a Palermo, Catanzaro, Benevento, Venezia, Rimini, +13°C a Cosenza, +12°C a Avellino, +11°C a Isernia, +10°C a Vibo Valentia, Campobasso, +9°C a L’Aquila.

Temporali hanno colpito il Palermitano intorno a mezzogiorno. Segnalate intense grandinate a Bagheria e Misilmeri, che hanno imbiancato le strade e i tetti, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo. A Misilmeri, si sono accumulati finora 28mm di pioggia; 22mm di pioggia sono caduti invece a Bagheria. Pasqua di maltempo anche a Palermo, dove si è verificato un temporale, accompagnato da forte vento.

