Lo strano mondo delle piante carnivore australiane

MeteoWeb

L’Australia ospita il maggior numero di piante carnivore al mondo, tutto grazie al fatto che i suoi antichi suoli sono rimasti relativamente indisturbati da colate laviche o calotte di ghiaccio che si sciolgono per milioni di anni. Un alto grado di stabilità geologica ha permesso a più di 250 specie di queste piante assetate di sangue di prosperare nel 90% del paese, con una concentrazione maggiore nell’Australia occidentale, considerata un punto caldo e che vanta alcune delle specie più fantastiche.

Usando i loro profumi, che si tratti di nettare dolce o carne in decomposizione, e i loro colori brillanti, e le cellule intelligenti che piegano la luce che possono provocare spettacoli di luce seducenti, le loro prede di insetti cadono vittime, diventando un pasto sostanzioso per una meraviglia evolutiva. La rivelazione che le piante possono mangiare carne fu portata al mondo per la prima volta da Charles Darwin, che pubblicò Piante insettivore nel 1875 dopo anni di studi sui meccanismi di alimentazione della Drosera, comunemente nota come drosera, la pianta carnivora più prolifica in Australia, come si legge su australiangeographic.com.

Questi minuscoli mangiatori di carne, con i loro steli verdi ricci e bagliori rosa, possono essere ammirati anche durante semplici passeggiate. L’Australia ospita una quantità insolitamente diversificata di drosera – oltre il 50% di tutte le specie documentate – a causa di quel suolo povero di nutrienti. Darwin era particolarmente affascinato dal modo in cui queste piante si erano adattate per sopravvivere in circostanze così spietate. “Il carnivoro è un’ultima risorsa evolutiva“, spiega Greg Bourke, curatore manager del Blue Mountains Botanic Garden Mount Tomah ed esperto di piante carnivore. “Produrre una foglia carnivora è davvero costoso rispetto a una foglia fotosintetica”. “Vivono in habitat dove non c’è altro modo per sopravvivere. O viene escogitata una strategia che sfrutta un’altra fonte di azoto o muore“.

Come uccidono la loro preda?

Prima di tutto, la pianta carnivora deve attirare con successo l’insetto e catturarlo, e lo fa velocemente. Secondo Greg, Utricularia, comunemente nota come vescica, impiega fino a 60 g di forza per risucchiare la preda. Per metterlo in prospettiva, “un astronauta su una navetta viaggia nello spazio con un massimo di quattro forze G“, dice Greg. Ora, l’insetto è bloccato. Mentre l’insetto lotta, stimola la pianta a produrre enzimi digestivi, simili all’acido dello stomaco, e o annega gli insetti o l’insetto semplicemente rinuncia alla lotta. Questo liquido simile all’acido dello stomaco dissolve quindi la preda e la pianta raccoglie i nutrienti. Si pensa che alcune specie di insetti aiutino le piante carnivore con la digestione. Ad esempio, l’insetto della drosera, che è in grado di evitare la presa mortale della pianta, si nutrirà della preda di una drosera e poi depositerà i suoi escrementi sulla foglia della drosera, fissando il processo digestivo. In questo modo le piante carnivore danno un contributo incalcolabile alla regolazione dell’ecosistema. Greg ricorda di aver fatto sondaggi intorno a Mareeba nel Queensland e di aver scoperto 40.000 prede, per lo più larve di zanzara, in una singola vescica. “Quindi, se pensi che una pianta catturi costantemente le larve di zanzara, stanno eliminando centinaia di migliaia di zanzare dal sistema, quindi svolgono un ruolo davvero importante nelle zone umide“.

Quali sono le specie australiane più sorprendenti?

Secondo Greg, non puoi andare oltre le drosere, solo per la pura diversità che puoi vedere in Australia e c’è ancora molto da scoprire. Greg sta descrivendo altre due specie. Poi ci sono i cappotti rossi (Utricularia menziesii). È abbastanza facile vedere come gli insetti non possano resistere all’aspetto estremamente bello di questa pianta. È anche l’unica pianta carnivora al mondo nota per essere impollinata dagli uccelli. La pianta della ruota idraulica è un’altra delle preferite di Greg in quanto è la parente più vicina dell’Australia alla trappola per mosche Venus. Fondamentalmente è solo una versione acquatica, dice.

Ultimo ma non meno importante, c’è la pianta di brocca Albany. Sorprendentemente, nonostante l’evoluzione parallela delle piante carnivore tropicali, proviene da un ceppo di piante completamente diverso più strettamente correlato al cavolo cappuccio. Un cavolo carnivoro, se vuoi. Purtroppo, ci sono state segnalazioni recenti secondo cui la pianta di brocca di Albany, che è nota solo nella regione del Great Southern dell’Australia occidentale, è minacciata dai bracconieri.

Greg dice che il bracconaggio non è che uno dei problemi che devono affrontare le piante carnivore australiane. Una specie di drosera si è già estinta nel sud-ovest dell’Australia occidentale. Una combinazione di minacce, tra cui l’espansione urbana incontrollata in espansione di WA, l’inquinamento e il cambiamento dei regimi antincendio, hanno testato gli impianti, che sono sensibili a qualsiasi cambiamento nel loro ambiente. “Amano le condizioni incontaminate. Sono come le rane del mondo vegetale, sono grandi specie indicatrici della qualità di un habitat“.