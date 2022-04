Piogge torrenziali e frane a Rio de Janeiro: aumenta il bilancio delle vittime | FOTO

MeteoWeb

Aumenta il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute sullo stato brasiliano di Rio de Janeiro, innescando inondazioni e frane. Due giorni di forte maltempo hanno bersagliato una vasta fascia della costa atlantica dello stato sud-orientale, provocando, secondo l’ultimo bilancio, 18 vittime. Tra di loro, anche una madre e 6 dei suoi figli, di 2, 5, 8, 10, 15 e 17 anni, che hanno perso la vita quando una frana ha spazzato via la loro casa.

Nelle prime ore del mattino di oggi, le squadre di soccorso che lavorano alla ricerca degli scomparsi in una frana verificatasi ad Angra dos Reis hanno ritrovato altri due corpi. Con queste nuove vittime, la nota località balneare ha già registrato 10 morti per lo smottamento avvenuto nel quartiere di Monsuaba, secondo le informazioni della Protezione Civile riportate dal portale di notizie G1. Questa è stata la peggiore tempesta nella storia di Angra dos Reis, secondo il Comune. Il sindaco ha addirittura chiesto la chiusura delle centrali nucleari, ma Eletronuclear ha garantito che ci sono tutte le condizioni per un’eventuale evacuazione.

Oltre ai 10 decessi accertati ad Angra dos Reis, e alla donna e i 6 figli morti a Paraty, un uomo è morto fulminato mentre cercava di aiutare un vicino a Mesquita. Stamattina, inoltre, sono riprese le ricerche di quattro persone che potrebbero essere rimaste sepolte in una frana che ha distrutto la spiaggia di Itaguacu, su Ilha Grande.