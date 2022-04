Piogge torrenziali travolgono il Sudafrica: almeno 59 morti nel KwaZulu-Natal | FOTO

MeteoWeb

Almeno 59 persone hanno perso la vita in Sudafrica, nella provincia costiera orientale del KwaZulu-Natal, a causa di precipitazioni eccezionali: lo ha confermato il presidente della provincia Sihle Zikalala. Il bilancio è ancora provvisorio e si teme possa aggravarsi, in quanto il numero di dispersi è alto. Mobilitato l’esercito per portare soccorso alla popolazione: le operazioni di soccorso sono molto complesse, poiché molte strade sono state spazzate via. Difficili anche le comunicazioni: molte antenne per la telefonia cellulare sono state danneggiate.

Il presidente della Repubblica Cyril Ramaphosa dovrebbe visitare le aree alluvionate oggi.