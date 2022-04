Maltempo, pioggia, vento e grandine in Lombardia: imbiancata anche Milano e Monza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Pioggia, neve, grandine e forte vento. Al Nord Italia è tornato il maltempo, che non ha risparmiato neanche la Lombardia. Una potente linea temporalesca sta interessando in questi momenti una fascia che va dalla provincia di Rovigo, in Veneto, fino al Comasco.

Vento, forti piogge e grandine stanno sferzando anche il Milanese. In particolare, una intensa grandinata ha colpito Inveruno, provocando molti disagi alla viabilità, tra cui il ribaltamento di un’auto. La grandinata ha colpito anche l’area nord ovest di Milano, imbiancando molte strade. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco per la caduta di alberi a San Donato Milanese.

Anche la vicina Brianza è stata colpita dal maltempo, con forti grandinate che hanno imbiancato molte località. A Cesano Maderno, il suolo è ricoperto di bianco, come se avesse nevicato, mentre la temperatura è scesa a +3°C.

Problemi anche nel Varesotto. Una struttura sportiva di Lozza si è allagata, a seguito di una violenta grandinata. Il ghiaccio ha intasato gli scarichi della copertura causando una infiltrazione nei sottostanti locali. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: