“Chiudete la Porta dell’Inferno”: così gli scienziati spegneranno le fiamme nel cratere di gas di Darvaza | FOTO

Gli scienziati hanno suggerito di perforare la cosiddetta “Porta dell’Inferno” in Turkmenistan, per cercare di estinguere le fiamme che bruciano nel cratere di gas di Darvaza da decenni.

Si trova nel deserto del Karakum e misura circa 70 metri di larghezza, ma non è un normale cratere: gli incendi alimentati dal gas metano infiammabile proveniente da vasti serbatoi sotterranei bruciano nella fossa da molto tempo. Si pensa che le fiamme stiano bruciando ininterrottamente dal 1971, quando qualcosa andò storto durante un’operazione di perforazione sovietica: questa versione degli eventi è stata però contestata e il vero racconto rimane un mistero.

In ogni caso, leggenda narra che dopo che si è verificato l’incidente, gli scienziati sovietici abbiano deciso di dare fuoco al metano intenzionalmente per impedire la diffusione del gas, pensando che l’incendio si sarebbe rapidamente esaurito una volta terminato il carburante disponibile.

All’inizio di quest’anno, l’allora presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, ha ordinato agli esperti di trovare un modo per estinguere definitivamente l’incendio, citando preoccupazioni economiche e ambientali. In un discorso televisivo, Berdymukhamedov ha affermato che il cratere “ha un impatto negativo sia sull’ambiente che sulla salute delle persone che vivono nelle vicinanze,” ha riferito l’Agence France-Presse. “Stiamo perdendo preziose risorse naturali per le quali potremmo ottenere profitti significativi e utilizzarle per migliorare il benessere delle persone“.

Da allora gli scienziati turkmeni hanno cercato di trovare soluzioni al problema. Secondo Orient, alcuni ricercatori hanno ora proposto di creare un pozzo inclinato nel serbatoio di gas che alimenta il cratere, che è diventato una sorta di attrazione turistica. Secondo i ricercatori, l’estrazione forzata di gas da questo pozzo controllerebbe le infiltrazioni e ridurrebbe le emissioni di gas incontrollate nell’atmosfera.

In un recente forum sugli investimenti internazionali nella capitale Ashgabat, Bayrammyrat Pirniyazov, capo dell’Istituto per il gas naturale del Turkmenistan, ha affermato che le autorità stanno pianificando di chiudere il cratere, ha riportato l’agenzia turca Anadolu. Ha affermato che il Turkmenistan sta attualmente valutando le offerte di altri Paesi per aiutare a chiudere la fuga di gas e che scienziati bielorussi e sloveni hanno espresso interesse a partecipare.

Mentre le autorità turkmene hanno dichiarato che il cratere è una preoccupazione per la sicurezza e l’ambiente, alcuni scienziati hanno espresso dubbi sul fatto che sia così. “Non fa male a nessuno“, ha detto a Gizmodo Guillermo Rein, scienziato dell’Imperial College di Londra.

Sebbene il metano sia un potente gas serra, Mark Tingay, dell’Università di Adelaide, ha dichiarato a Orient che il cratere probabilmente darà solo un contributo “abbastanza contenuto” alla produzione di carbonio del Turkmenistan.