Previsioni Meteo: 1 maggio con locali rovesci e temporali, i dettagli

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, maggio si aprirà all’insegna di un certo cambiamento del tempo su diverse regioni italiane. Il primo giorno del mese, nel quale ricorrerà la tradizionale festa dei lavoratori, sarà caratterizzato dal transito di un moderato vortice instabile alle medie quote dell’atmosfera in grado di instabilizzare l’aria soprattutto sulle nostre regioni centro-settentrionali e localmente su quelle del Sud. La circolazione più fresca e moderatamente vorticosa alle quote medie, in interazione con aria più calda proveniente dal basso attiverà, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiani della giornata, moti verticali di una certa sostanza con innesco di rovesci o anche di locali fenomeni temporaleschi, in particolare a ridosso dei rilievi, localmente anche sulle aree pianeggianti dal Nord.

Più nel dettaglio, la mattinata di domenica 1 maggio evolverà con più nubi si settori centro-orientali del Nord, associate anche a locali rovesci sparsi, di più sulla Lombardia, sul Trentino-Alto Adige, sul Veneto centro-occidentale e diffusamente sull’Emilia-Romagna, localmente anche sulla Liguria centrale e sul Centro Nord della Toscana. Locali addensamenti con qualche rovescio anche sul Lazio centrale e nordorientale, tra Romano e Reatino, e qualche fenomeno anche sui rilievi tra l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo nord-occidentale. Da segnalare addensamenti anche sulla Sicilia meridionale con qualche pioggia, altrove tempo mediamente più asciutto e anche più soleggiato. Nelle ore pomeridiane, rovesci e locali temporali potranno farsi più intensi sulla Toscana, soprattutto centro-orientale, diffusamente sull’Emilia-Romagna, sulle Marche centro-occidentali e meridionali, sul Centro Nord Abruzzo, localmente sul Nord Lazio, sulle aree interne della Campania, soprattutto sull’Avellinese, poi sul Nordest della Sicilia e sull’estremo Sud della Calabria. Addensamenti con altri rovesci sull’Ovest e Nord Nord Piemonte, sulla Lombardia settentrionale e anche sui settori sudorientali lombardi, poi ancora tra Trentino-Alto Adige, Centro Ovest e Nord Veneto e diffusamente sul Friuli-Venezia Giulia. Tempo migliore sul resto del Nord e più ampiamente asciutto e soleggiato sul resto del Centro Sud e della Sicilia. Sole prevalente sulla Sardegna. Nella sera di domenica 1 maggio ancora qualche rovescio sulla Toscana nordorientale, sul Nord dell’Umbria, sull’Emilia-Romagna centro-orientale, sul basso Veneto, localmente sul Trentino e rovesci ancora tra alto Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. Tempo in miglioramento altrove. Festività del 1 maggio in genere più stabile e soleggiata sulle aree in verde. Contesto termico più o meno stazionario o in lieve calo dove presenti più nubi e piogge.