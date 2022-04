Previsioni Meteo: lunedì 2 maggio proseguirà l’instabilità su diverse regioni, i dettagli

MeteoWeb

L’azione di un moderato vortice instabile nord-atlantico, soprattutto alle quote più alte dell’atmosfera, già presente in questo fine settimana dell’1 maggio, insisterebbe anche per lunedì 2. Anzi, stando alle ultimissime previsioni meteo, il moderato cavo instabile di matrice settentrionale potrebbe farsi via via anche più incisivo, rispetto all’incidenza di questo weekend, e comportare una instabilità un po’ più diffusa sul territorio nazionale. Stando alle ultime elaborazioni, l’azione instabile dovrebbe riguardare in misura minore o non riguardare affatto le due isole maggiori, magari anche la Calabria meridionale, diffusamente le aree tirreniche, soprattutto costiere, la Liguria e buona parte delle pianure del Nord, soprattutto medio-basse e piemontesi.

Più in dettaglio, nella mattinata di lunedì, ci sarebbe una instabilità più circoscritta, in particolare con qualche rovescio su Alpi e Prealpi orientali, soprattutto tra l’area Dolomiti, l’Est Alto Adige, il Centro Nord Veneto e l’alto Friuli; nubi diffusi anche al Sud, con rovesci e locali temporali sulla Puglia centro-meridionale, soprattutto costiera, e altri addensamenti con locali rovesci tra la Campania interna, la Lucania centro-occidentale e il Nord della Calabria, tra il Cosentino e il Crotonese, qui specie su area Sila. Tempo in prevalenza asciutto e anche più ampiamente soleggiato sul resto del paese. Nelle ore pomeridiane, tempo in gran parte stabile e ampiamente soleggiato sulle pianure del Nord e su buona parte dei settori costieri, salvo più nubi e locali piogge e temporali sulle coste della Puglia meridionale, localmente della Calabria settentrionale, dell’Ovest Campania e della Lucania meridionale. Nubi e rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali e su Ovest Piemonte, mentre addensamenti più intensi andrebbero sviluppandosi lungo l’Appennino centro-meridionale, dal Sud delle Marche, Sud dell’Umbria, al Centro Est Lazio, Centro Ovest Abruzzo, verso quasi tutta la Campania e fino alla Lucania, Nord Calabria, con rovesci e temporali più diffusi e anche più intensi su questi settori. Sole e bel tempo prevalente sul Sud Calabria e sulle isole maggiori, ampio soleggiamento anche sulle pianure del Nord e sul resto dei settori centrali, salvo qualche rovescio occasionale in Toscana. In serata, miglioramento generale, salvo ancora addensamenti e qualche rovescio sparso sui settori alpini e prealpini, soprattutto tra alto Piemonte e alta Lombardia. Le temperature sono attese in leggero aumento rispetto alla domenica del primo maggio, soprattutto sulle aree tirreniche e al Centro-Nord.