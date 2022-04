Previsioni Meteo: 25 aprile all’insegna di nubi e locali piogge

MeteoWeb

Come annunciato nelle nostre precedenti previsioni meteo, anche la giornata odierna, festività del 25 aprile, sarà contrassegnata da una circolazione ancora moderatamente instabile su alcune regioni. La situazione barica live rappresentata nell’immagine in evidenza, mette in rilievo il transito sulle nostre regioni settentrionali di un moderato cavo d’onda legato a una bassa pressione più profonda e più estesa in azione sull’Europa centro-orientale. La moderata bassa pressione indurrà correnti instabili di matrice occidentale che produrranno più nubi e anche più piogge, soprattutto su alcune regioni del Nord e localmente anche su qualche altra del Centro.

Le regioni insulari e un po’ tutte quelle meridionali, invece, saranno maggiormente protette da una modesta area anticiclonica in grado di garantire una ampia stabilità e anche un ampio soleggiamento, salvo qualche fastidio in più sulla Campania. Più nello specifico, in queste ore mattutine le citate correnti più umide occidentali stanno arrecando nubi basse diffuse, in particolare sulle aree tirreniche, su quelle relative appenniniche, quindi sulla Liguria, sui rilievi emiliani e toscani, diffusamente sulla Toscana, sul Centro Appennino e poi più giù verso il Lazio e la Campania centro-occidentale. Altre nubi basse tra il Centro Nord Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, locali e irregolari su Alpi e Prealpi, ma ovunque per il momento, su queste aree dove sono presenti più nubi, senza precipitazioni degne di nota o solo qualche piovasco occasionale. Nel corso della mattinata, invece, e magari già dalla seconda parte della mattinata, piovaschi e locali rovesci andranno via via interessando l’estremo Levante ligure, l’alta Toscana, occasionalmente i settori appenninici centrali, soprattutto tra Est Toscana e Nord Umbria, localmente anche il basso Lazio e la Campania occidentale.

Altri fenomeni deboli qua e là possibili sui settori alpini e prealpini e sul Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio, rovesci e temporali più intensi andranno sviluppandosi su diverse regioni del Nord, soprattutto su Centro Nord Piemonte, diffusamente sulla Lombardia, su tutto il Trentino Alto Adige, diffusamente anche sul Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, fino anche all’ Emilia-Romagna centro-settentrionale. Rovesci sparsi tra Umbria, Marche ed Est Lazio, nubi irregolari altrove al Centro Nord, ma tempo migliore e ampiamente soleggiato sulle coste, ampiamente soleggiato anche su tutto il Sud, salvo più nubi irregolari sulla Campania centro-occidentale. In serata, tempo asciutto e con cieli in prevalenza sereni al Centro Sud o soltanto con una locale, parziale nuvolosità tra Est Toscana, Umbria e Marche; tempo abbastanza asciutto anche su Piemonte, Liguria e sull’ Emilia-Romagna, continueranno nubi e rovesci, invece, tra la Lombardia, il Trentino Alto Adige, gran parte del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, rovesci in qualche caso anche di una certa intensità sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli occidentale. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve calo al Sud, in aumento, invece, sul medio-alto Tirreno e al Nord: i valori massimi saranno mediamente comprese tra +15 e 23°C sulle aree pianeggianti, punte fino a +25/+26°C sulla Sicilia, valori anche inferiori ai +15°C in pianura lì dove presenti più nubi e piogge. Venti moderati con rinforzi meridionali sui bacini centro-settentrionali, localmente anche forti da Sud-Ovest sul Mare di Corsica settentrionale, sul Golfo Ligure largo e sul Nord Appennino; forti da Sud-Est sull’alto Adriatico.