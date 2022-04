Previsioni Meteo per il Ponte del 25 aprile: iniziale maltempo su diverse regioni

MeteoWeb

Siamo alla vigilia del ponte del 25 aprile, un altro weekend lungo dopo quello pasquale e l’auspicio degli italiani, in queste occasioni di svago, è certamente che il tempo possa mostrarsi clemente. In realtà l’auspicio potrebbe essere disatteso su diverse aree, per via di una insistente influenza umida atlantica che protrarrà condizioni di instabilità anche per buona parte del prossimo ponte. Il flusso perturbato atlantico, secondo le ultime simulazioni e così come mostrato nella mappa in evidenza, potrà scorrere a latitudini un po’ più settentrionali, rispetto alla traiettoria dell’azione instabile precedente, con interessamento più diretto, in termini di perturbabilità, delle regioni settentrionali.

Intanto va detto che la fase con maggiore maltempo dovrebbe esplicarsi nel corso della giornata di sabato 23 al Nord, quando dalla Francia potrebbero arrivare i fronti più intensi e arrecare rovesci e temporali anche forti su diverse regioni soprattutto su Ovest e alto Piemonte, sulla Liguria di Levante e localmente su Alpi e Prealpi centro-orientali. Tempo migliore nel corso di sabato al Centro e al Sud con ampio soleggiamento e clima mite, salvo l’arrivo in serata di più nubi e piogge sulla Toscana, soprattutto settentrionale, e qualche pioggia debole anche sulla Sardegna. Correnti instabili con molte nubi associate a piogge e a rovesci sparsi anche nel corso di domenica 24, ancora una volta diffusamente al Nord, soprattutto su medie e alte pianure, settori alpini, prealpini e poi sulla Liguria, specie di Levante, fino all’alta Toscana. Nubi irregolari con rovesci sparsi anche al Centro, in particolare su aree interne del Lazio, sui settori appenninici tra Umbria, Marche e Ovest Abruzzo e piogge più intense al pomeriggio su Centro Nord della Toscana. Tempo sempre asciutto al Sud e sulle isole maggiori, salvo un po’ di nubi irregolari in più. Per la festività di lunedì 25 aprile, andrà progressivamente diminuendo il maltempo anche al Centro Nord, tuttavia ancora con nubi e addensamenti soprattutto su Alpi e Prealpi, localmente sull’Appennino centro-settentrionale e anche verso le pianure centrali venete, associati a locali rovesci, tuttavia in forma più circoscritta. Tempo migliore sul resto del Centro Nord, sempre stabile e ampiamente soleggiato sulle rimanenti regioni. Da evidenziare piogge a tratti forti al Nord, soprattutto nella prima fase del ponte, con possibili accumuli finali localmente importanti, fino a 100 mm su alto Piemonte, anche 170 mm sulla Liguria di Levante, con rischio di possibili dissesti su questi settori. In riferimento alle temperature, dopo un più apprezzabile calo nel corso delle prossime ore, per il ponte del 25 aprile i valori sono attesi in aumento al Centro Sud, qui anche abbondantemente sopra la media. Temperature, invece, dapprima stazionarie poi in nuovo calo al Nord.