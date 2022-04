Previsioni Meteo: alta pressione e bel tempo primaverile sull’Italia

MeteoWeb

Condizioni anticicloniche continuano a essere prevalenti un po’ su tutto il territorio italiano con tempo stabile e ampiamente soleggiato. La pressione al suolo è su valori medio-alti a tutte le quote, mediamente compresa tra 1.020 e 1.022 hpa sui settori peninsulari e sulla Sicilia, leggermente più bassa sulla Sardegna; anche i valori in quota sono medio-alti un po’ ovunque intorno ai 5.500 m, con 570/572 dam da Nord a Sud. Dunque, condizioni di stabilità primaverile quasi ovunque. Va evidenziato, come già accennato, una pressione leggermente più bassa in prossimità della Sardegna, per via di un debole cavo instabile atlantico in azione in prossimità delle Baleari e che induce una certa curvatura ciclonica tra il Nordest dell’Algeria, la Tunisia e appunto la nostra isola più occidentale, ma senza incidere più di tanto in termini di instabilità.

Da rilevare, come effetto più rilevante, certamente una intensificazione dei venti meridionali sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, qui con raffiche spesso sui 50/70 km/h e qualche raffica più intensa anche verso gli 80 e passa km/h sul Canale di Sardegna occidentale e anche verso i settori sud-occidentali dell’isola, in particolare tra Carbonia Iglesias, il Sudovest Oristanese e il Sudovest Cagliaritano. Altra conseguenza del medesimo flusso meridionali è la presenza di più nubi basse sulla Sardegna orientale e meridionale con locale copertura del cielo tra Cagliaritano, Ogliastra e Est Nuorese, qui anche con locali nebbie o foschie. Un po’ di nubi basse con locali nebbie o foschie di provenienza marittima anche su alcune coste dell’alto Adriatico, essenzialmente sul Ferrarese, dal capoluogo verso la costa, area Comacchio, e poi un po’ di nubi irregolari e qualche nebbia o foschia locale sul Veneziano, localmente sul Padovano orientale. Tanto sole e bel tempo sul resto del paese, salvo qualche velatura medio-alta al Nord, occasionalmente verso qualche area tirrenica centro-settentrionale e sull’Ovest e Sicilia. Circa le temperature, non sono attese variazioni degne di nota o solo qualche leggero aumento sulla Sicilia, con valori massimi mediamente compresi tra 14 e +21/+22°C sulle aree pianeggianti, qualche punta anche verso i +23/+24°C, soprattutto sulla Sicilia.