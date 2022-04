Previsioni Meteo: arriva una moderata alta pressione in settimana

MeteoWeb

Sebbene l’instabilità si annunci sempre più circoscritta, essa continuerebbe a interessare alcuni settori italiani nella prima parte della settimana. L’evoluzione media, infatti, per lunedì 25 e martedì 26, non vedrebbe ancora dichiarate ed estese condizioni anticicloniche, piuttosto una moderata alta pressione al Sud, qui sì, con stabilità in ulteriore e progressiva affermazione, ma anche correnti più fresche settentrionali o nord-occidentali che continuerebbero a portare nubi e piogge in forma irregolare al Nord fino a tutto martedì, localmente anche al Centro inizialmente. Da metà settimana, però, stando alle ultime simulazioni dei modelli matematici, si prospetterebbe un’azione più estesa dell’alta pressione che, dai settori meridionali del nostro bacino, potrebbe risalire progressivamente verso Nord portando alcune giornate di stabilità un po’ su tutte le regioni.

La fase di maggiore efficacia anticiclonica andrebbe da mercoledì 27 a venerdì 29 aprile, quando tutta l’Italia potrebbe vedere condizioni di prevalente soleggiamento e di bel tempo. Anche nella giornata di sabato 30 cieli soleggiati e tempo stabile interesserebbero ancora gran parte del Centro Sud e l’Emilia-Romagna, però il resto del Nord, localmente anche la Sicilia e la Sardegna meridionale, potrebbero iniziare a essere interessati da più nubi e da qualche pioggia, prodromi di un moderato peggioramento un po’ più consistente verso il 1° maggio. Dunque, 3/4 giorni da metà settimana e verso il weekend prossimo con stabilità generale sul nostro territorio in un contesto termico più o meno nelle medie del periodo, quindi senza particolari eccessi, anzi, sul finire del mese, con qualche possibile influenza più fresca settentrionale, anche con un aumento della ventilazione da Nord, ma senza conseguenze in termini di altri fenomeni. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo nei nostri quotidiani aggiornamenti.