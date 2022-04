Previsioni Meteo: giovedì 28 e venerdì 29 aprile bel tempo e calo termico

MeteoWeb

Le condizioni del tempo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia sono palesemente migliorate anche sul Nord Italia, ultima roccaforte dell’instabilità nelle ultime ore. Qualche fenomeno localizzato e residuo sui settori appenninici per oggi, poi due giorni, quelli prossimi, giovedì 28 e venerdì 29, con bel tempo prevalente un po’ su tutta la penisola. Le condizioni bariche prevalenti, infatti, saranno all’insegna di una moderata alta pressione da Nord a Sud, tuttavia con pressione non particolarmente elevata in prossimità del suolo, mediamente compresa tra 1.018 e 1.024 hpa, ancora meno strutturata alle quote medie atmosferiche.

Proprio in quota, anzi, potrebbero manifestarsi lievi influenze di correnti un po’ più fresche settentrionali in transito sull’Est Europa, ma incidenti anche verso il Mediterraneo centrale. Niente di particolarmente significativo, tuttavia, a fronte comunque di condizioni generali all’insegna del bel tempo soleggiato un po’ su tutto il territorio, vanno segnalati un aumento della ventilazione settentrionale soprattutto sui bacini adriatici, ionici, tirrenici larghi e anche sui settori appenninici, venti tendenti a forti sul basso Adriatico, e anche un certo calo della temperatura. I valori termici, infatti, perderanno in via generale circa 2/3°C rispetto ai valori attuali, ma localmente potrebbero abbassarsi anche in maniera più apprezzabile, in particolare sul medio-alto Adriatico e sui settori appenninici corrispondenti, qui anche fino a 4/5°C in meno. Insomma, prospettive di due belle giornate stabili e soleggiate da Nord a Sud, fino a tutto venerdì 29, ma mediamente un po’ più fresco e anche diffusamente più ventilato. Da computare un po’ più di nubi irregolari sulle aria centro-orientali del Nord è sul medio Adriatico, ma senza altre conseguenze. Conferme per un nuovo moderato peggioramento su alcune regioni nel weekend del 1° maggio, ma per il tempo del fine settimana rimandiamo ai nostri successivi aggiornamenti sul medio periodo.