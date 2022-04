Previsioni Meteo: Giovedì Santo all’insegna di bel tempo e clima primaverile, punte di +26/+27°C

MeteoWeb

La fase anticiclonica caratterizzata da tempo stabile e ampiamente soleggiato continua sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Benché non sia presente un’alta pressione particolarmente strutturata, con pressione a livello del suolo tra 1.014 e 1.020 hpa e geo-potenziali in quota sui 570 dam, quindi valori non particolarmente alti, oltre alla stabilità diffusa è presente anche una circolazione piuttosto mite meridionale, questa grazie anche a una bassa pressione nordafricana che spinge verso Nord correnti più calde dal Mar libico. Dunque, condizioni schiettamente primaverili, salvo qualche fastidio localizzato.

In particolare, la medesima bassa pressione nordafricana con minimi tra l’Algeria nordorientale e la Libia occidentale, oltre a convogliare correnti più calde verso il Mediterraneo centrale, apporta anche una diffusa nuvolosità di tipo medio-alto sulle nostre isole maggiori dove, quindi, i cieli si presentano mediamente più velati, lattiginosi, localmente con maggiore copertura. Si tratta di nubi in prevalenza innocue a cui non sono associate precipitazioni, tuttavia su qualche area della Sardegna, soprattutto centrale e montuosa, saranno possibili locali addensamenti associati a qualche breve piovasco o a qualche breve scroscio di pioggia, mentre locali rovesci o anche qualche temporale più significativo potranno interessare il Mare Tirreno occidentale, a largo delle coste sarde del Cagliaritano.

Da evidenziare nubi basse un po’ più compatte sulla Sicilia orientale, tra il Messinese il Catanese, localmente anche sulla Calabria ionica, specie del Catanzarese localmente del Reggino nordorientale, qui con locale copertura più significativa e anche con qualche nebbia o foschia, specie mattutine, localmente possibili anche sul Cosentino nordorientale e sulla costa marchigiana centro-settentrionale. Per il resto, bel tempo prevalente o soltanto qualche velatura sparsa a carattere locale. Ribadiamo condizioni termiche piuttosto miti, primaverili, con temperature che potranno subire nella giornata odierna ancora un ulteriore lieve aumento e valori massimi fino a +26/+27° su qualche area pianeggiante del Centro e localmente delle isole maggiori, mediamente comprese tra +17 e +24°C altrove, solo occasionalmente valori verso il +15°C. Da rilevare, infine, una ventilazione sempre sostenuta dai settori orientali o sudorientale, sui Mari e sui Canali delle isole maggiori, venti moderati con rinforzi da Est/Nordest sul medio-basso Tirreno in mare, sulle bocche di Bonifacio, sul mare di Sardegna, tra il Mare di Corsica settentrionale e il Golfo ligure occidentale, localmente sui settori appenninici.