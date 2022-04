Previsioni Meteo: il maltempo si intensifica, il peggioramento entra nel vivo

MeteoWeb

Entrerà nel vivo l’annunciato peggioramento del tempo sull’Italia nel corso della giornata odierna. Un vortice instabile di matrice atlantica in azione tra le Baleari e la Sardegna, avanzerà progressivamente verso Ovest innescando un’ampia azione depressionaria al suolo, via via in approfondimento tra la Sardegna e il medio-basso Tirreno. Già nubi e piogge irregolari da questa notte stanno interessando diversi settori centro-meridionali, attualmente in estensione anche verso l’Emilia-Romagna, la bassa Lombardia, il Sud Piemonte e il Sud Veneto.

Fenomeni più intensi in queste prime ore mattutine stanno interessando la Sardegna centro-meridionale, altri moderati tra il Lazio, l’Abruzzo, il Sud dell’Umbria e il Sud delle Marche, solo qualche piovasco occasionale tra la Campania meridionale, il Nordovest della Calabria e la Sicilia; nel frattempo meglio altrove al Sud e meglio anche sul resto del Nord. Per il corso della giornata, il maltempo più intenso è atteso sulla Sardegna, soprattutto sulla parte centro-settentrionale nel pomeriggio sera, con locali fenomeni anche forti. Nubi e piogge diffuse anche al Centro, soprattutto tra Toscana, Umbria, Marche, localmente anche su Centro Nord Lazio e in Abruzzo; piogge e rovesci in intensificazione sull’Emilia-Romagna nel pomeriggio e ancor più in serata, anche qui con possibili fenomeni localmente forti. Peggiora la sera sul Veneto, sulla Lombardia centro-meridionale, soprattutto sud-orientale e verso il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino.

Nubi e piogge sparse per gran parte della giornata su Ovest Piemonte e sul Cuneese, in intensificazione la sera un po’ su tutti i settori meridionali. Tempo mediamente migliore al Sud in giornata, salvo nubi irregolari diffuse e qualche debole piovasco occasionale nel pomeriggio sulle aree interne della Sicilia centro orientale, sulla Lucania e sul Nord della Calabria, poi nubi in intensificazione e qualche pioggia più intensa e più diffusa in serata, specie tra Campania, Lucania, Puglia e Centro Nord Calabria. Tempo mediamente più asciutto tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige, mediamente più asciutto anche sulla Sicilia. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali al Centro Sud e di più sui bacini del medio-basso Adriatico, su quelli ionici e del basso Tirreno, qui anche forti; venti in rinforzo da Nordest sulla Toscana, sul Nord Appennino e sul Golfo Ligure centro occidentale. Infine, uno sguardo al campo termico, atteso in aumento al Centro Sud, in calo sulla Sardegna e al Nord.