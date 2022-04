Previsioni Meteo: intermezzo anticiclonico all’inizio della Settimana Santa

MeteoWeb

Il tempo si annuncia abbastanza dinamico in questa prima parte di aprile con repentini avvicendamenti tra temporanei cunei o promontori anticicloni e moderati cavi instabili depressionari in veloce transito sul Mediterraneo centrale. Una dinamica circolatoria tutto sommato pienamente rispondente alla fase stagionale primaverile, caratterizzata da una spiccata variabilità. L’evoluzione nel medio periodo, computerà dapprima un nuovo miglioramento generale del tempo tra venerdì e sabato prossimi, poi un raid più instabile e questa volta anche un po’ più freddo settentrionale nel corso del fine settimana e, a seguire, 2/3 giorni nuovamente all’insegna della stabilità proprio nell’avvio della settimana di Pasqua.

E’ in riferimento a questa fase più stabile che ci soffermeremo in questa sede, poiché sembra essere leggermente più duratura, per quasi tre giorni, in linea di massima e, quindi, contrassegnata da un promontorio anticiclonico un po’ più strutturato. Anche in questo caso, tuttavia, per quanto strutturalmente più robusta, come visibile dalla mappa in evidenza tratta dal modello europeo ECMWF, l’alta pressione ancora una volta non si annuncia particolarmente resistente, soprattutto perché insidiata da una profonda saccatura atlantica, visibile ancora in Oceano a sinistra del promontorio anticiclonico, e via via più incidente anche verso il Mediterraneo centrale nel corso della Settimana Santa. Tuttavia, geo-potenziali in buona ripresa tra lunedì e martedì prossimi fino a 570/576 dam a 5500 m, riusciranno a garantire qualche giornata dal sapore più primaverile e con generale stabilità sull’Italia. Oltre al bel tempo prevalente, sono attese nuovamente temperature in aumento, dopo il calo sensibile nel corso di domenica, con valori più tipicamente primaverili e massime che torneranno a superare i +20°C, fino a punte anche di +22/+23°C localmente sulle aree pianeggianti. Con buona probabilità il tempo sarà stabile sulla gran parte della nazione anche per mercoledì 13, in questa giornata, però, sono attese nubi più intense al Nordovest e sulla Sardegna con arrivo di prime piogge da Ovest. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel medio periodo, nei nostri quotidiani aggiornamenti.