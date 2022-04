Previsioni Meteo, ipotesi di Pasqua instabile e fresca: incertezza tra i modelli

MeteoWeb

Manca poco più di una settimana per le festività pasquali e il tempo potrebbe non essere di quelli migliori. A dire la verità, però, vi è ancora abbastanza discrepanza tra le possibili evoluzioni proposte dai vari centri di calcolo, in particolare tra l’americano GFS e l’europeo ECMWF. In linea generale sono viste abbastanza latitanti figure anticicloniche importanti, per cui bene che vada l’evoluzione per le festività pasquali computerebbe senz’altro nubi irregolari diffuse su diversi settori e magari anche qualche precipitazione sparsa. Per il modello europeo ECMWF, però, perlomeno da quanto evincibile dagli aggiornamenti sino a quelli ultimi odierni, barica immagine interna, potrebbe non esservi una significativa azione depressionaria, piuttosto una flebile circolazione instabile nordafricana, magari più incidente su alcune nostre regioni verso la metà della Settimana Santa poi, per le festività, in azione molto più blanda al Sud della Sicilia e in grado magari di portare qualche ultimo fastidio solo qua e là sulle aree centro-meridionali.

Invece, un po’ più intrigante si fa l’evoluzione proposta dal modello americano GFS e rappresentata nell’immagine in evidenza, secondo cui si configurerebbe una disposizione più meridiana e di blocco dell’alta pressione oceanica con, di contro, l’azione di una circolazione instabile più vasta verso il Mediterraneo centrale, conseguenza di una fusione tra una circolazione nordafricana e correnti decisamente più fresche orientali. Insomma, secondo il modello d’oltre Oceano, il periodo pasquale potrebbe essere contrassegnato da un tempo decisamente più instabile, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, localmente anche al Nordest, all’insegna di nubi più diffuse, di rovesci più ricorrenti e anche magari di moderate attività depressionarie al suolo in prossimità delle regioni estreme meridionali. Per di più, secondo i dati nel modello americano, la temperature potrebbero subire un apprezzabile calo con valori che potrebbero portarsi sotto la media del periodo. Secondo il modello europeo, invece, oltre a una instabilità più fiacca per minore incisività di azioni depressionarie, il campo termico potrebbe mantenersi intorno alle medie. Dunque, ancora molta incertezza evolutiva in riferimento al tempo per le festività pasquali, ma la nostra redazione seguirà costantemente l’evoluzione, apportando quotidiani aggiornamenti.