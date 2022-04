Previsioni Meteo: peggioramento all’orizzonte, rovesci e temporali nel weekend del 1° maggio

MeteoWeb

Abbiamo già avuto modo di rilevare che nel corso della settimana una moderata alta pressione prenderebbe possesso dell’Italia portando condizioni di prevalente stabilità. Il tempo più asciutto e anche più soleggiato dovrebbe manifestarsi in forma più dichiarata a partire da mercoledì 27 e poi insistere fino al weekend del primo maggio. Proprio nel corso del fine settimana, invece, potrebbe subentrare un cambiamento a opera di correnti moderatamente instabile di matrice nord-atlantica, in progressiva penetrazione verso il nostro bacino. Già nel corso della giornata di sabato 30, correnti più umide occidentali o nord-occidentali legate a un moderato flusso instabile nord-atlantico alle medie quote, potrebbero raggiungere diffusamente i settori alpini, prealpini, il Piemonte occidentale e meridionale, portando piogge e rovesci sparsi, anche localmente di una certa intensità, soprattutto sul basso Piemonte.

Correnti occidentali o sud-occidentali interesserebbero via via anche i Canali delle isole maggiori e la Sicilia, localmente la Sardegna meridionale, anche qui con più nubi e qualche pioggia entro sera. Tempo ancora generalmente asciutto e anche ampiamente soleggiato sul resto dei settori, soprattutto sulle aree centrali e del medio-basso Adriatico. Verso domenica, festività del 1 maggio, la circolazione un po’ più fresca settentrionale potrebbe approfondirsi ancora di più intorno all’Italia, magari favorendo anche una blanda circolazione ciclonica proprio sulla nostra penisola. L’instabilità si farebbe un po’ più presente, questa volta di più sulle regioni centro-meridionali con rovesci e locali temporali lungo le aree appenniniche, diffusamente anche al Sud e sulla Sicilia, qualcuno occasionale sui rilievi orientali della Sardegna. Possibili fenomeni anche di un certo rilievo sulle aree interne laziali, localmente abruzzesi occidentali e tra Molise e Campania interna. Insisterebbero nubi con locali rovesci sui settori alpini centro-occidentale, sull’Alto Adige e anche localmente sulle pianure occidentali piemontesi. Tempo migliore sul resto della penisola con più sole. Le temperature per il weekend del 1 maggio sono attese più o meno nelle medie stagionali, quindi senza particolari accessi né caldi, né freschi.