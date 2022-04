Previsioni Meteo: nubi e piogge residue al Sud

MeteoWeb

L’azione instabile congiunta tra un moderato cavo nord-atlantico e una bassa pressione nordafricana responsabile di un peggioramento del tempo nelle ultime ore soprattutto al Centro Sud, sta progressivamente evolvendo verso il Sud Est Europa. Per oggi, il fulcro della circolazione debolmente ciclonica, ieri in azione proprio sul Mediterraneo centrale, è collocato sulle aree danubiane meridionali, in prossimità della Bulgaria quindi tutto lo “strascico” instabile collegato all’azione ciclonica va progressivamente allontanandosi dall’Italia. Tuttavia, correnti settentrionali a seguito dell’impulso, determineranno ancora per oggi nubi e addensamenti su diverse regioni, associati a residue precipitazioni in forma irregolare.

Le aree più esposte, in particolare, saranno quelle meridionali, soprattutto tra Puglia, localmente Lucania, Calabria, in particolare tirrenica, e la Sicilia nord-orientale. Su questi settori sono in atto e saranno ancora presenti in giornata addensamenti più significativi associati a deboli piogge sparse e a qualche rovescio, anche moderato. In mattinata, addensamenti un po’ più consistenti potranno ancora interessare anche la Puglia settentrionale, localmente i settori orientali della Campania, anche qui con qualche residua, debole precipitazione, ma poi via via in esaurimento su questi settori. Sul resto dell’Italia, la pressione è in aumento e già i cieli si presentano ampiamente soleggiati, fatta eccezione per un po’ di nubi irregolari sull’Appennino centrale e nubi basse un po’ più intense sulla Toscana, qui anche con locale copertura del cielo nella prima parte della giornata, ma senza fenomeni degni di nota. Sole dominante altrove o poche nubi sparse di tipo medio-alto sulle aree centro-orientali del Nord. Le temperature per oggi sono attese in lieve aumento sul medio-alto Tirreno e sulle regioni settentrionali, in calo al Centro Sud e sulle isole maggiori con valori massimi mediamente compresi tra 13 e 20°C, qualche punta oltre sulle aree pianeggianti del Centro Nord.