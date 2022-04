Previsioni Meteo: oggi bel tempo primaverile in tutto il Paese

MeteoWeb

Dopo la fase più fredda e ventilata delle festività pasquali, localmente anche instabile o perturbato su alcuni settori meridionali, il tempo volge temporaneamente al meglio. Soprattutto per la giornata di oggi, un po’ tutto il territorio sarà interessato da un temporaneo promontorio anticiclonico che porterà condizioni di generale stabilità e anche di ampio soleggiamento da Nord a Sud. Il promontorio anticiclonico, però, si prospetta abbastanza flebile, poco strutturato e soprattutto poco duraturo, tant’è che già da domani infiltrazioni umide da Ovest potranno arrecare più nubi su alcuni settori occidentali e anche locali, deboli piogge, prima di un peggioramento più consistente e più esteso che interverrà verso metà settimana.

Tuttavia, per oggi il bel tempo la farà da padrone un po’ su tutte le regioni e anche il campo termico vedrà una lieve e generale aumento. Intanto va evidenziato anche un cambio di circolazione: ai venti più freddi e anche sostenuti settentrionali, stanno succedendo venti più miti sud-occidentali o meridionali, via via però ugualmente sostenuti, in particolare da Sudest soprattutto lungo l’Adriatico, da Sudovest sui settori appenninici, da Sud/Sudovest sulle aree ioniche centro-occidentali e sui bacini tirrenici. Per il resto, cieli in prevalenza sereni, salvo un po’ più di nubi medio-alte al Nordest, tra Veneto, Trentino, localmente Venezia Giulia e nubi basse, qui anche con locali nebbie o foschie, sulla Calabria tirrenica e appenninica centro-meridionale, sul Messinese orientale e sulla Liguria centrale. Possibili nel corso della giornata un po’ di addensamenti in più sui settori alpini nordorientali, tra l’Alto Adige e il Nord Veneto, Alpi Carniche, qui con qualche occasionale rovescio. Sotto l’aspetto termico, dopo i valori minimi mattutini ancora piuttosto bassi e sotto media, spesso solo di qualche grado sopra lo zero sulle pianure settentrionali, anche intorno allo 0 o sotto sulle colline appenniniche centrali, i valori massimi sono attesi in lieve, generale aumento, mediamente compresi in pianura tra +15 e +22/23°C, ma con punte fino a +24/+25°C, specie al Centro Nord.