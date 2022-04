Previsioni Meteo: oggi infiltrazioni di aria umida occidentale con locali piogge

MeteoWeb

L’andamento della pressione sul Mediterraneo centrale è su valori medi o medio-alti, grosso modo tra 1012 e 1018 hpa circa. Non si ravvisano, pertanto, importanti perturbazioni dello stato atmosferico, tuttavia nemmeno vi sarà stabilità poiché la circolazione sarà tutt’altro che anticiclonica. Infatti, nel corso della giornata odierna ci sarà l’influenza di due azioni, peraltro già in atto, che comporteranno maggiori fastidi nuvolosi e anche qualche precipitazione su alcuni settori. L’influenza più significativa è legata a un flusso umido di matrice nordafricana che, dal settore marocchino-algerino, anche tunisino, si sta già dirigendo verso il Mediterraneo centrale apportando una diffusa nuvolosità soprattutto sulle nostre aree centro-meridionali e anche locali precipitazioni.

Questo flusso umido moderatamente instabile è spinto verso Nord/Nordest da un vortice depressionario in azione sulle coste marocchine ed è diretto verso la Sardegna, poi in evoluzione verso Est, transitando anche su alcune regioni meridionali peninsulari. Per l’intera giornata più nubi e anche locali precipitazioni riguarderanno, quindi, soprattutto le aree centro-meridionali della Sardegna, localmente la Sicilia nord-orientale e, in forma sparsa, la Calabria, la Campania centro-meridionale, la Lucania e il Centro Sud della Puglia. Non si tratterà di fenomeni particolarmente importanti, tuttavia abbastanza ricorrenti in forma irregolare. Un’altra azione debolmente instabile è dovuta a un flusso più freddo settentrionale in transito sull’Europa centro-orientale e parzialmente influente anche su alcune nostre regioni del Nord. In questo caso, più nubi e rovesci sono attesi sull’alto Adriatico in mare, di fronte alle coste della Romagna settentrionale, del Polesine, nel Veneziano, qualche precipitazione anche sul Ferrarese, sul Veneziano stesso e, specie nel corso della mattinata, tra alto Piemonte, alta Lombardia, Friuli, anche con fiocchi sull’alta collina su queste aree alpine. In giornata, possibili addensamenti e qualche breve rovescio anche sul Nord Appennino, tra i rilievi interni settentrionali delle Marche, quelli emiliano-romagnoli, localmente toscani settentrionali. Sul resto del paese tempo mediamente più asciutto, con un po’ di nubi irregolari, ma anche ampie schiarite, queste di più sul medio-alto Tirreno, ma localmente anche sul resto del Centro. In riferimento alle temperature, i valori sono attesi in aumento anche apprezzabile soprattutto al Sud e sulla Sicilia, via via meno apprezzabile al Centro Nord con valori ancora abbastanza freschi, soprattutto sulle regioni settentrionali: le temperature massime saranno mediamente comprese tra +12 e +16/+17°C sulle regioni centro-settentrionali, tra +15°C e +21°C al Sud e sulle Isole, anche con punte verso i +23°C in Sicilia.