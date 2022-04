Previsioni Meteo: lieve interferenza anticiclonica da Ovest, oggi sole da Nord a Sud

MeteoWeb

Le previsioni meteo per la giornata odierna computano l’influenza di un lieve cuneo anticiclonico atlantico che dalla Francia meridionale, Nord Spagna, attraverso il Golfo del Leone, si protrae fino al Mediterraneo centrale. L’andamento barico al suolo sulle aree centrali del nostro bacino non è particolarmente elevato, anzi continua a tenersi su valori medi o addirittura medio-bassi, intorno ai 1.012/1.014 hpa, tuttavia le figure bariche depressionarie più importanti stanno agendo in questo frangente abbastanza lontano dall’Italia cosicché la lieve interferenza anticiclonica da Ovest risulta piuttosto efficace e tale da consentire una giornata ampiamente soleggiata da Nord a Sud.

Va rilevato soltanto una parziale nuvolosità su alcune aree meridionali, tra la Campania, la Puglia, la Lucania e il Nord della Calabria, ma sostanzialmente innocua o, al più, con qualche addensamento locale sul Nord Calabria, aree interne del Cosentino, Nord Crotonese, settore Sila settentrionale, ma senza altri effetti degni di nota. Nubi un po’ più diffuse localmente anche un po’ più compatte riguarderanno invece la Sardegna, magari con copertura del cielo un po’ più significativa, specie sulle aree centro-settentrionali, Oristanese, Nuorese, ma anche qui con tempo mediamente asciutto. La Sardegna è la regione che si trova più vicina a un’area depressionaria in azione in prossimità delle coste nordoccidentali marocchine e che al momento è ininfluente verso il Mediterraneo centrale, ma che diverrà influente, invece, nel corso della giornata di domani. Sul resto del territorio sole dominante salvo il possibile transito di una nuvolosità irregolare in giornata sui settori altoatesini con qualche addensamento ed occasionali piovaschi. Le temperature per oggi sono attese in generale aumento, più o meno stazionarie solo sulla Sicilia e sulla Calabria, con massime mediamente comprese tra +12 e +20°C sulle aree pianeggianti e costiere, qualche punta verso i +22/+23°C sulla Sicilia.