Previsioni Meteo: oggi stabilità prevalente con infiltrazioni umide da Ovest

MeteoWeb

Le condizioni del tempo sull’Italia sono all’insegna di una prevalente stabilità anche per la giornata odierna, dopo quella di ieri, tuttavia il regime barico è tutt’altro che anticiclonico. La pressione, infatti, un po’ su tutto il territorio è su valori medio-bassi, via via crescenti da Nord verso Sud, e mediamente compresi tra 1.004 e 1.015 hpa. Le azioni instabili più importanti, naturalmente associate anche a una circolazione ciclonica più significativa, sono presenti sui comparti centro-settentrionali del continente, alle latitudini mediterranee l’influenza instabile è fiacca con condizioni, quindi, di tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato.

Vanno rilevati, però, comunque un po’ di fastidi legati essenzialmente a correnti debolmente umide occidentali, spinte da due moderate azioni depressionarie, una sul Golfo di Biscaglia settentrionale, una seconda più vicina, in prossimità delle nostre regioni di Nord Ovest, minimo sottovento alla catena alpina. Queste correnti occidentali, per il momento non particolarmente instabili, sorvolando i nostri bacini a Ovest, si caricano di un certo quantitativo di umidità che poi viene condensata negli strati medio-bassi, all’impatto con le nostre regioni tirreniche, sotto forma di nubi medio-basse abbastanza diffuse. In particolare, come evidenziato nella mappa fenomeni interna, cieli più nuvolosi sono diffusamente presenti per la giornata odierna soprattutto tra la Liguria, la Toscana centro-settentrionale, i settori appenninici emiliano-romagnoli e poi diffusamente sul Lazio centro-occidentale, sul Centro Ovest della Campania e verso la Calabria tirrenica centro-settentrionale. Alle nubi basse piuttosto spesso sono associate su queste aree anche locali nebbie e foschie.

Addensamenti, sempre dovuti a correnti occidentali più umide, riguarderanno anche i settori alpini occidentali, essenzialmente della Valle d’Aosta, localmente piemontesi, qui anche con qualche precipitazione sparsa. Tempo generalmente più asciutto e anche più ampiamente soleggiato sul resto dei settori, salvo un po’ di nubi irregolari anche sulle pianure centro-orientali del Nord, sul Friuli-Venezia Giulia e sulla Sardegna nord-orientale. Il campo termico non presenta sostanziali variazioni, con temperature massime mediamente comprese tra +14 e +21°C, fino a +23 /+24°C su qualche pianura, salvo qualche grado in meno dove presenti cieli più nuvolosi. Da evidenziare venti sostenuti sulle aree appenniniche e un po’ su tutti i bacini, in prevalenza sud-occidentali o meridionali, localmente occidentali sui Canali delle isole maggiori e sull’Appennino calabrese. Venti anche forti sudoccidentali sul Golfo Ligure largo e sul mare di Corsica settentrionale.