Previsioni Meteo: oggi tempo asciutto su gran parte del Paese, più soleggiato e primaverile

Un primo vortice instabile, con azione più centrale sul Mediterraneo e sull’Italia e che ha portato nubi e piogge più diffuse sul territorio nella giornata di ieri, è oramai transitato verso i settori balcanici. Al suo seguito la pressione è andata progressivamente aumentando sulle regioni centro-meridionali, con tempo in prevalenza asciutto e anche ampiamente soleggiato. Come anticipato nelle nostre previsioni meteo, però, il miglioramento non riguarderà tutto il territorio. Infatti, le regioni settentrionali e soprattutto quelle di Nordovest continueranno a essere nella traiettoria di un flusso instabile oceanico con azione un po’ più settentrionale, quindi meno efficace sul Centro Sud Italia, ma ugualmente in grado di apportare una diffusa instabilità su diverse aree del Nord, localmente anche condizioni di maltempo.

In particolare, per la giornata odierna è atteso un altro sensibile peggioramento su alcuni settori del Nord, soprattutto tra l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, localmente sulla Liguria e sui settori alpini e prealpini centro-occidentali con piogge e temporali in qualche caso anche forti. Nubi in intensificazione con rovesci sparsi, tuttavia più irregolari, fino all’alta Toscana, sull’Ovest Emilia, sul resto dei settori centro-occidentali del Nord in genere e anche su Alpi e Prealpi centro-orientali. In queste prime ore mattutine, già nubi con piogge e rovesci stanno riguardando l’alto Piemonte, diffusamente anche il Piemonte occidentale e la Liguria centro-occidentale, localmente la Valle d’Aosta e l’alta Lombardia. Nel corso della giornata, nubi e piogge sparse riguarderanno un po’ tutto il Nord, eccetto le aree orientali dell’Emilia-Romagna, le coste venete, la Venezia Giulia, localmente anche i settori estremi nordorientali dell’Alto Adige. Fenomeni via via più intensi e persistenti sui settori occidentali e settentrionali piemontesi, localmente anche sulla Liguria di Ponente. Attenzione a possibili accumuli importanti, entro la mezzanotte, sull’alto Piemonte, soprattutto tra Nord Torinese, Biellese, Nord Vercellese, Nord Novarese e Ossola, fino a 100/120 mm, con rischio di qualche dissesto su queste aree. Il tempo, sul resto dell’Italia, sarà in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là, localmente con qualche addensamento e una moderata copertura del cielo, ma in forma localizzata. Le temperature sono attese in aumento su isole e al Centro Sud tutto, stazionarie o in calo al Nord, soprattutto al Nordovest. Valori massimi mediamente compresi tra +15 e +24°C, qualche punta anche sui +25/+26°C sulla Sicilia, possibili valori sotto i 15°C sulle pianure piemontesi e su altre del Nord dove presenti più nubi e fenomeni.