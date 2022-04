Previsioni Meteo: oggi tempo instabile al Nord Italia con piogge e rovesci

MeteoWeb

Non desiste l’azione instabile su parte dell’Italia, seppure vada progressivamente circoscrivendosi. Un moderato flusso instabile di matrice nord-atlantica continua a interessare l’Europa centro orientale toccando anche le regioni settentrionali italiane. In particolare, un vortice depressionario, in un corridoio di correnti umide e fresche nord-occidentali, attraverserà la Germania centro-meridionale, influenzando il tempo anche sulle regioni elvetiche, su quelle nostre alpine e fino a diverse aree settentrionali del Nord. Sul resto del paese, la pressione già aumentata nelle ultime ore, continuerà a mantenersi su valori medio-alti senza fastidi instabili.

Più in dettaglio, in queste ore mattutine molte nubi sono presenti sulle regioni settentrionali, più compatte su Alpi e Prealpi centro-orientali, sul Centro Nord della Lombardia, sul Nordest Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, qui con piogge e rovesci più diffusi, localmente anche con temporali. Molte nubi basse anche sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, sull’alta Toscana, sui settori appenninici emiliani e anche sull’Ovest e Nord Emilia, tuttavia qui con fenomeni più deboli e occasionali, maggiormente possibili sulla Liguria centrale. Nelle ore pomeridiane, nubi diffuse continueranno a interessare soprattutto le regioni centro-orientali del Nord, in particolare tra Lombardia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, con piogge e rovesci sparsi, localmente anche moderati sul Trentino-Alto Adige, sul Nord Veneto e sul Friuli. Nubi irregolari sul resto del Nord, ma più asciutto e anche con ampie schiarite soleggiate, specie sui settori centro-meridionali dell’Emilia-Romagna e su Ovest Piemonte. In serata, addensamenti ancora significativi tra l’area Dolomiti, il Nordest Veneto e il Friuli-Venezia Giulia un po’ tutto ancora con rovesci e temporali diffusi, anche forti sul Friuli. Possibili accumuli entro la mezzanotte fino a 30/40 mm sul Friuli settentrionale e sull’alto Veneto, accumuli mediamente da qualche millimetro fino a 10/15/20 mm altrove sulle aree centro-orientali dal Nord. Sul resto dell’Italia, tanto sole e bel tempo con clima primaverile ovunque, salvo poche nubi sparse qua e là e qualche nube bassa in più al mattino sulla Campania interna, ma poi in dissolvimento. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, con valori medi compresi tra +17/+25°C sulle pianure, fino a +27/+28°C al Sud, soprattutto in Sicilia; possibili alcuni gradi in meno, fino a +14/+15°C sulle pianure settentrionali centro-orientali più interessate da nubi e precipitazioni.