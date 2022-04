Previsioni Meteo: oggi torna la pioggia in diverse regioni

MeteoWeb

Come annunciato nelle ultime nostre previsioni meteo, la parentesi di stabilità si è manifestata piuttosto effimera a causa di un cuneo anticiclonico abbastanza debole e, ancor più, per la progressiva avanzata di una bassa pressione dall’Africa nordoccidentale proprio verso i settori centrali del Mediterraneo. E, difatti, l’area depressionaria che nella giornata di ieri stazionava sul Nord del Marocco, in queste ore mattutine la ritroviamo migrata piuttosto a Est, con azione in prossimità della Sardegna, assorbita da un moderato cavo depressionario nord-atlantico in transito proprio sul Mediterraneo centrale. Nel prosieguo della giornata, l’area moderatamente depressionaria avanzerà ancor più verso Est, andando a incidere progressivamente oltre che sull’isola anche verso diverse regioni centrali e localmente meridionali italiane dove il tempo è destinato a peggiorare.

Intanto, in queste ore mattutine, i fronti instabili legati alla circolazione ciclonica stanno interessando soprattutto la Sardegna, dove sono in atto rovesci e anche locali temporali, soprattutto sulla parte centro-occidentale e settentrionale, localmente fenomeni anche di una certa consistenza. Nubi più compatte con rovesci o qualche temporale si stanno spingendo anche verso il Tirreno centrale in mare, a largo delle coste laziali, in avanzamento verso la terraferma. Entro mezzogiorno, la nuvolosità potrà intensificarsi anche sul Lazio centrale con arrivo di rovesci, probabilmente anche verso la Capitale poi, nel corso del pomeriggio, rovesci e locali temporali potrano spingersi verso buona parte delle regioni centrali, soprattutto tra il Centro Sud della Toscana, l’Umbria, verso le Marche, l’Abruzzo, il Molise e fino alla Campania settentrionale e al Nord della Puglia. Per tutto il giorno sono attesi ancora rovesci e temporali sulla Sardegna, soprattutto centro-settentrionale. In serata, locali piogge raggiungeranno anche il resto della Campania, localmente la Lucania, occasionalmente l’estremo Nord del Cosentino e la Puglia centro-settentrionale. La perturbazione non interesserà le regioni del Nord dove il tempo continuerà a mantenersi in prevalenza stabile e anche ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari e locali nebbie o foschie, soprattutto mattutine, sulle pianure del Friuli-Venezia Giulia e localmente su quelle romagnole nordorientali. Tuttavia, in serata è atteso un aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali anche qui con locali fenomeni. Tempo ugualmente abbastanza asciutto e anche con maggiori schiarite sul resto del Sud, salvo un leggero aumento di nubi in serata sulla Sicilia occidentale con qualche piovasco. Le temperature, grazie al flusso più caldo sudoccidentale, sono attese in aumento al Centro Sud, sebbene aumento poco tangibile soprattutto dove ci saranno nubi e precipitazioni; tuttavia, l’aumento sarà più apprezzabile soprattutto sulla Calabria e sulla Sicilia dove i fenomeni saranno meno presenti, i cieli più soleggiati e dove le massime potranno spingersi fino a +23/+24°C localmente sulle aree pianeggianti. Sul resto del paese, temperature massime mediamente comprese tra +13 e +20°C in pianura, qualche punta sui +22° sulle pianure del Centro Nord.