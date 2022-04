Previsioni Meteo: Domenica delle Palme con venti freddi settentrionali e crollo termico

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, anche questo fine settimana è contrassegnato da un peggioramento del tempo. A dire il vero, il grosso del peggioramento è oramai già alle spalle poiché il vortice instabile nordeuropeo ha avuto la sua massima performance nelle ore pomeridiane e serali di ieri e ancora in quelle notturne appena trascorse. La matrice del vortice è nord-atlantica, quindi anche a carattere relativamente freddo e l’impatto con l’aria più mite Mediterranea ha determinato rovesci e temporali anche di un certo rilievo su alcuni settori del Nordest, sull’Emilia-Romagna, sul Nord Appennino e poi verso l’Appennino centrale e il medio Adriatico.

Ci sono state anche locali nevicate fino a quote di alta collina sul Centro Nord Appennino. In queste ore mattutine, il grosso del sistema è oramai evoluto verso le regioni balcaniche, quindi anche l’instabilità associata sta via via scemando e divenendo sempre più localizzata. Addensamenti nuvolosi più importanti continuano a essere presenti localmente sul medio Adriatico, sull’Appennino centro-meridionale in genere e di più tra Est Abruzzo, Est Molise, su alcuni settori orientali e meridionali della Campania, sulla Lucania, sul Nord della Calabria, occasionalmente su qualche settore interno pugliese, con residui rovesci sparsi. Via via i fenomeni diverranno sempre più isolati e magari qualcuno più presente in giornata sulla Calabria settentrionale e tirrenica, sempre meno sul resto delle aree centro-meridionali citate. La circolazione instabile, invece, non sta interessando le aree centro-settentrionali tirreniche, le isole maggiori e il Nord Italia, dove la pressione è in repentino aumento con cieli oramai in prevalenza sereni o poco nubi. Da evidenziare una ventilazione settentrionale abbastanza sostenuta, soprattutto sui bacini centro-meridionali e sui settori peninsulari relativi e naturalmente da evidenziare anche un sensibile calo termico, rispetto ai giorni precedenti, con valori anche 7/8°C in meno soprattutto su alcuni settori appenninici e del medio-basso Adriatico.