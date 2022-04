Previsioni Meteo: Pasquetta di sole e bel tempo su gran parte d’Italia

MeteoWeb

La circolazione barica per questa festività di Pasquetta vede ancora, come da previsioni meteo, l’influenza di una circolazione un po’ più fredda settentrionale o meglio continentale su diverse nostre regioni, essenzialmente quelle centro-meridionali. Su questi settori, infatti, è presente in queste ore mattutine una ventilazione ancora abbastanza sostenuta dai quadranti settentrionali, ventilazione anche piuttosto fresca per un campo termico che continua a tenersi sotto le medie del periodo anche di diversi gradi. Va detto, tuttavia, che nel corso della giornata la spinta dell’alta pressione da Ovest verso Est comporterà un progressivo spostamento verso i Balcani e poi verso la Grecia del flusso continentale, cosicché la ventilazione potrà divenire via via meno sostenuta e magari anche il campo termico potrà guadagnare un po’ di gradi soprattutto a partire dalle ore centrali e pomeridiane.

Sotto l’aspetto dell’instabilità legata al flusso continentale, essa è sostanzialmente assente su gran parte del territorio, essenzialmente sulle regioni centro-settentrionali dove, anzi, le correnti sì fresche, ma piuttosto asciutte, stanno favorendo condizioni di cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi. Le uniche aree dove l’aria fresca da Nord sta determinando un po’ più di fastidi sono quelle meridionali e soprattutto estreme, ossia tra Sud Puglia, Calabria e localmente Nord Sicilia, qui segnatamente Messinese, dove sono presenti ancora in questa mattinata addensamenti un po’ più importanti associati a qualche rovescio sparso, magari più significativo sull’area Sila. Anche su questi settori, tuttavia, le previsioni meteo computano un progressivo miglioramento dalle ore centrali e pomeridiane con fenomeni via via in esaurimento e anche con maggiori schiarite. Infine, uno sguardo al campo termico che ha visto temperature minime piuttosto basse su tutto il territorio, di più sui settori interni appenninici, con punte minime intorno allo zero o anche sotto zero in collina; le massime sono attese stazionarie o in locale aumento sulla Sardegna e al Centro Nord, in calo su estremo Sud e Sicilia, in linea generale sempre sotto media su tutto il territorio e valori compresi mediamente tra +13 e +20°C sulle pianure, fino a +22/+23°C al Centro-Nord, qui anche qualche punta verso i +24°C.