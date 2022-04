Previsioni Meteo, peggioramento nei prossimi 2 giorni: piogge in intensificazione su molte regioni

MeteoWeb

Prime azioni pre-frontali legate a una bassa pressione di matrice atlantica stanno già raggiungendo alcune nostre regioni con piogge più diffuse sulla Sardegna e localmente in estensione anche alle regioni tirreniche centro-meridionali. Il fulcro depressionario, tuttavia, è ancora abbastanza lontano dall’Italia, più o meno collocato tra la Spagna e le Baleari, ma progressivamente si sposterà verso Est, coinvolgendo sempre più gran parte delle regioni italiane in un contesto instabile o a tratti anche perturbato. Intanto, per la notte prossima e per la giornata di domani, giovedì 21, la Sardegna sarà via via interessata da fenomeni sempre più diffusi e anche più consistenti poi, nel corso di giovedì 21, nubi e piogge raggiungeranno un po’ tutto il Centro e anche il Piemonte centro-meridionale, l’Emilia-Romagna, la bassa Lombardia, il Veneto, localmente la Venezia Giulia. Nel corso di giovedì, possibile a tratti condizioni di maltempo sulla Sardegna centro-settentrionale e piogge in intensificazione sul Lazio centro-meridionale, sull’Emilia-Romagna, sul Centro Sud Veneto, localmente anche su Toscana, Nord Umbria, Nord Marche e sul Sud Piemonte.

Nubi in estensione anche al Sud con piogge più deboli e irregolari, meglio sui settori alpini prealpini e sulle alte pianure centrali del Nord per la giornata di giovedì. Per venerdì, continuerà il maltempo a tratti anche forte, soprattutto sull’Emilia-Romagna, localmente anche tra basso Lazio e Campania occidentale e tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Nella mappa interna precipitazioni, abbiamo evidenziato le aree dove pioverà di più tra le prossime ore e soprattutto tra giovedì e venerdì, con fenomeni più intensi al Centro Nord in genere e sulla Sardegna, anche forti su Liguria, Emilia-Romagna, Nord Toscana, su Centro Nord Sardegna, localmente tra basso Lazio e Centro Ovest Campania; fenomeni più irregolari e mediamente anche più deboli sul basso Adriatico, sulla Lucania centro-orientale, sulla Calabria, sulla Sicilia, sui settori alpini e prealpini e anche sulle alte pianure del Nord. Le temperature sono attese in calo sulle regioni centrali tirreniche, sulla Sardegna e al Nord, meno inizialmente al Sud poi, entro venerdì, in moderato calo anche sulle regioni meridionali.

