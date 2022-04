Previsioni Meteo: nuovo peggioramento verso metà settimana

MeteoWeb

L’evoluzione per questa prima parte di settimana computa un tempo in via generale abbastanza buono su gran parte della penisola, salvo una maggiore nuvolosità iniziale sulle aree meridionali, sulla Sardegna e localmente al Centro Nord, con qualche addensamento e deboli piogge sparse tra le Isole e le aree meridionali, occasionali e deboli altrove. Via via, nel corso della giornata di martedì 5, le nubi e gli addensamenti andranno progressivamente scomparendo, lasciando il posto a un tempo più diffusamente stabile e soleggiato da Nord a Sud. Tuttavia, non ci sono le condizioni bariche per un miglioramento duraturo per via di un’alta pressione oceanica che continuerà a mostrarsi abbastanza timida e non in grado di conquistare il Bacino centrale del Mediterraneo.

Piuttosto sarà un ennesimo cavo instabile nord-atlantico, certamente meno intenso e profondo di quello di inizio aprile, a sfondare nuovamente verso il Mediterraneo centrale e a comportare ancora un peggioramento del tempo. L’azione instabile si articolerà nelle modalità espresse nell’immagine in evidenza, con l’affondo di un nucleo instabile proveniente dal Mare del Nord proprio verso l’Italia, nucleo instabile che potrà attivare una veloce circolazione ciclonica sulle regioni centro-settentrionali. Le correnti portanti più perturbate legate al minimo potranno interessare, soprattutto per la giornata di mercoledì 6 aprile, la Sardegna, poi si direzioneranno verso le nostre regioni centrali e in parte verso quelle meridionali. Piogge con rovesci e temporali localmente anche di un certo significato riguarderanno l’isola, poi il Lazio, il Sud della Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo, soprattutto interno, e anche la Campania. Su queste aree, circoscritte nella colorazione arancio nella seconda mappa interna, ci potranno esserci le precipitazioni più intense. Sulle aree evidenziato con i colori più chiari, comunque potranno arrivare nubi e piogge sparse a, tuttavia, carattere più irregolare. Tempo migliore sull’estremo Sud, su buona parte della Sicilia e diffusamente anche al Nord, salvo qui addensamenti e locali precipitazioni sui settori alpini, ma in forma più debole e irregolare. Ci potranno essere anche occasioni per nevicate, tuttavia a quote piuttosto elevate, dato un campo termico abbastanza mite, mediamente intorno ai 1.500/1.600 m sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, oltre 1.700/1.800 m sulle Alpi. Per la giornata di giovedì 7, nubi e precipitazioni sparse potranno continuare ancora sul basso Tirreno, soprattutto sulla Calabria, in forma più debole e irregolare sulla Campania meridionale e sulla Sicilia nord-orientale. Nubi e precipitazioni ancora sui settori alpini, soprattutto di confine, tempo buono sul resto del Nord e in generale miglioramento sul resto del Centro Sud.