Previsioni Meteo: ancora piogge e temporali nel ponte del 25 aprile, i dettagli

Il prosieguo del ponte del 25 aprile, essenzialmente i giorni di domenica e lunedì prossimi, continuerà a vedere correnti umide e moderatamente instabili di matrice atlantica in azione su diverse regioni italiane. Il maltempo più intenso legato al flusso oceanico si esprimerà nel corso della prima parte di questo fine settimana, quindi essenzialmente nelle prossime ore e soprattutto al Nord, tuttavia anche per il resto del ponte ci saranno piogge e rovesci diffusi, oltre che al Nord, anche su diverse aree del Centro. Come evidenzia l’evoluzione barica per le prossime 48/60 ore, immagine in evidenza, un ramo instabile nord-atlantico continuerà a interessare soprattutto il Nord Mediterraneo, apportando moderate correnti cicloniche su questi settori e instabilità ricorrente. Condizioni di maggiore alta pressione sul resto dell’Italia, in particolare sulle isole maggiori, al Sud e localmente sui settori più meridionali del Centro.

Stando alle elaborazioni del modello europeo ECMWF, le nubi e le piogge più ricorrenti, come rappresentato nell’immagine interna precipitazioni, riguarderanno soprattutto la Toscana centro-settentrionale, la Liguria centro-orientale, localmente il Centro Nord Appennino e i settori alpini e prealpini un po’ tutti, ma di più quello orientali. Su queste aree avranno luogo le nubi e le piogge più intense, in qualche caso anche forti, come sulla Liguria di Levante, qui con accumuli tra domenica e lunedì fino a 100 mm di pioggia e anche con rischio di qualche dissesto, aree con colorazione in fucsia. Piogge di un certo significato anche tra l’alto Veneto e l’alto Friuli e tra l’alta Toscana e i settori appenninici emiliani, con accumuli intorno ai 30/40 mm, ma fino a 60/70 mm per il resto del fine settimana, aree con colorazione blu più scura; piogge moderate sul resto di Alpi e Prealpi e sul Centro Nord Appennino. Piogge presenti, ma più irregolari e mediamente più deboli sul resto del Centro del Nord, aree in blu più chiaro. Prosieguo del ponte, invece, con tempo mediamente più asciutto e anche più soleggiato sul medio-basso Adriatico, su buona parte del Sud e sulle isole maggiori, salvo qualche addensamento con locali rovesci sulla Campania interna nel corso di lunedì 25 aprile. Scarse precipitazioni o anche qui con tempo localmente asciutto, sul Centro Sud Piemonte e localmente sulle pianure settentrionali tra il Nord dell’Emilia-Romagna, la bassa Lombardia e il basso Veneto. In riferimento alle temperature, i valori sono attesi in generale aumento e di diversi gradi sopra la media al Centro Sud nel corso di domenica 24, in calo, però, verso la media per lunedì 25; valori sotto media per gran parte del periodo al Nord.

