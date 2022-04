Previsioni Meteo: ponte dell’1 maggio tra locali piogge e tempo asciutto, i dettagli

MeteoWeb

Nel fine settimana prossimo, quando correrà anche la festività dell’1 maggio, il tempo, come già preannunciato da diversi giorni, subirà un moderato peggioramento. La flebile alta pressione che sta determinando condizioni di stabilità un po’ su tutto il territorio in questi giorni, verrà in qualche modo sopraffatta dall’arrivo di un moderato cavo depressionario nord-atlantico recante al suo interno un nucleo instabile alle quote medie dell’atmosfera. L’azione più umida settentrionale inizierà a incidere già nel corso di sabato 30 sui settori alpini e prealpini in genere, nelle ore pomeridiane anche sull’Ovest e su Piemonte, apportando primi rovesci o anche qualche temporale. I fenomeni nel corso di sabato saranno più intensi soprattutto sul Trentino-Alto Adige, localmente sul Cuneese, sull’estremo Nord Piemonte e sull’estremo Nord Lombardia.

Le nubi sono attese in intensificazione sulla Liguria, anche con qualche pioggia sparsa sui settori centrali e di ponente, e in intensificazione anche su tutto il Piemonte, sulla Lombardia e sull’Emilia, tuttavia su questi altri settori con scarsi fenomeni associati. Andrà meglio con nubi irregolari, ma schiarite soleggiate prevalenti, sulla Romagna, sull’ Est Veneto e sulla Venezia Giulia; tempo ancora stabile e ampiamente soleggiato al Centro Sud, salvo un po’ più di nubi irregolari sulla Sicilia, occasionalmente sul Sud Appennino e sul Sud della Puglia. Per la festività di domenica, 1 maggio, l’instabilità andrebbe concentrandosi sui settori alpini e prealpini centro-orientali, dal Bergamasco, Bresciano fino a tutto il Trentino Alto Adige, sull’alto Veneto e verso tutto il Friuli-Venezia Giulia. Nubi con rovesci sull’Emilia-Romagna, soprattutto centro-orientale, sulla Toscana, specie settentrionale, e sui settori centro-orientali, poi lungo l’Appennino tra i rilievi umbri, le Marche, l’Est Lazio e l’Abruzzo. Addensamenti con rovesci e qualche temporale sulla Sicilia centro-orientale, occasionalmente sui rilievi dell’Aspromonte, sul Reggino occidentale e sulla Sila. Festività dell’1 maggio con nubi irregolari più diffuse un po’ su tutto il paese, ma sul resto dei settori con scarsi fenomeni e magari anche con ampie schiarite soleggiate sulla Sardegna centro-meridionale, sulle coste tra Lazio e Campania, sullo Jonio settentrionale e su Ovest Alpi. La circolazione leggermente più instabile settentrionale, comporterà anche un andamento termico leggermente sotto media un po’ su tutto il paese, di più nel corso di domenica. Maggiori dettagli sull’evoluzione per il prossimo weekend dell’1 maggio, nei nostri quotidiani aggiornamenti.