Previsioni Meteo: nella prima decade di maggio possibili piogge ricorrenti e temperature sotto la media

Le ultime elaborazioni sul medio lungo termine, essenzialmente per la prima decade di maggio, mettono in rilievo una possibile tendenza che vedrebbe una scarsa azione anticiclonica sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Dopo una fase moderatamente stabile e con un po’ più di alta pressione in questo ultimo scorcio di aprile, l’evoluzione di massima per tutta la prima decade del prossimo mese, potrebbe essere contrassegnata da moderate azioni instabili di matrice settentrionale affondanti verso i settori centro-occidentali del nostro bacino e con minimi depressionari al suolo bassi che dal settore tunisino, canali delle isole maggiori, potrebbero evolvere progressivamente verso Est e Sudest.

Dunque, un possibile tempo nella prima parte del prossimo mese tutt’altro che stabile e primaverile, anzi ricorrentemente con nubi e rovesci, anche con qualche temporale. Il quadro barico di massima potrebbe essere quello rappresentato nell’immagine in evidenza, con probabile maggiore esposizione all’instabilità dei settori centro-meridionali e insulari. Nell’immagine interna rappresentante l’anomalia precipitazioni, è ben evidente come le aree più esposte a possibili fenomeni, soprattutto diurni, possano essere appunto le regioni centro-meridionali in genere, colorazione a scala di blu, e di più i settori tra la Calabria e la Sicilia. Sul medio-alto Tirreno e sulle basse pianure del Nord, Emilia-Romagna, Liguria, le piogge potrebbero essere tutto sommato nella norma, sul resto del Nord, invece, specie sulle alte pianure e sui settori alpini e prealpini in genere, le occasioni per fenomeni potrebbero essere decisamente più scarse con precipitazioni anche un po’ sotto la media. Le correnti sarebbero spesso settentrionali o comunque abbastanza fresche, anche se atlantiche, quindi con temperature generalmente sotto la media del periodo, salvo un po’ sopra la norma tra la Sicilia e Calabria intorno al 5/6 del mese. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nella prima parte di maggio nei nostri periodici aggiornamenti.