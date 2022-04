Previsioni Meteo: settimana al via con nubi e rovesci, poi tornano sole e stabilità

MeteoWeb

L’evoluzione barica media per la prossima settimana sarebbe all’insegna di una progressiva affermazione di un moderato campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Stando alle ultime elaborazioni modellistiche, quindi, gran parte della settimana dovrebbe evolvere all’insegna del tempo mediamente stabile e anche diffusamente soleggiato. In particolare, la fase nella quale l’alta pressione darebbe il meglio di sé, andrebbe da mercoledì 27 a sabato 30, con tempo diffusamente asciutto e più ampiamente soleggiato un po’ su tutto il paese, salvo più nubi irregolari sulle regioni settentrionali e su quelle estreme meridionali.

L’inizio settimana, invece, sarebbe caratterizzato ancora da una certa instabilità, per la persistenza di un flusso umido oceanico più attivo al Centro Nord. Festività del 25 aprile, quindi, con più nubi e locali rovesci soprattutto al Nord, ma localmente anche tra Est Toscana, Umbria, Marche e Est Lazio. Già sole prevalente sul resto del paese. Per martedì 26, le correnti umide atlantiche insisterebbero ancora al Nord, apportando nubi diffuse, piogge e temporali sparsi, bel tempo su tutto il Centro Sud. Poi, come già anticipato, fase di stabilità generale per il resto della settimana, mentre nuovi fastidi sono attesi per domenica, festività del 1 maggio. Sul finire della settimana, infatti, potrebbe esserci una doppia azione un po’ più instabile, una settentrionale verso il Nord Italia, con di nuovo più nubi e rovesci o temporali sparsi su diverse regioni, soprattutto alpine, prealpine, ma localmente anche sulle aree pianeggianti; l’altra azione instabile di provenienza nordafricana, potrebbe interessare la Sicilia, portando un aumento di nubi sull’isola e anche locali rovesci, mentre un po’ di instabilità, soprattutto pomeridiana, potrebbe presentarsi anche lungo i settori appenninici un po’ tutti, per via dell’influenza congiunta delle due azioni instabili, quella settentrionale e quella nordafricana. Insomma, una festività del 1 maggio probabilmente con maggiore instabilità, soprattutto nelle ore più calde della giornata. Sotto l’aspetto termico, non sono attese grosse variazioni rispetto alla norma per tutto l’arco della settimana. Magari per qualche breve fase le temperature potrebbero essere leggermente più alte della media sulle regioni del medio-basso Tirreno e su quelle meridionali, lievemente inferiori alla media sulle aree di Nordest e del medio-alto Adriatico.