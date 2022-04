Previsioni Meteo: Venerdì Santo all’insegna di sole e clima mite, punte di +28/+29°C

MeteoWeb

La circolazione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia continua a essere moderatamente anticiclonica con correnti provenienti dai quadranti meridionali, peraltro spinte verso Nord da una circolazione depressionaria sul Nord Africa, quindi con caratteristiche piuttosto miti. Le temperature, infatti, negli ultimi giorni sono lievitate in maniera significativa, al punto da portarsi abbondantemente sopra le medie tipiche del periodo su buona parte del paese, fino a 8/10°C oltre su alcune regioni settentrionali, soprattutto del Nordovest, mediamente tra 4 e 6°C sopra media al Centro Sud, aumento meno eclatante sulla Sicilia e sulla Calabria. E il bel tempo primaverile continuerà anche per oggi, Venerdì Santo, perlomeno su gran parte del territorio.

Vanno evidenziati un po’ più di disturbi nuvolosi, legati a una bassa pressione sulla Libia, verso alcuni settori centro-meridionali con cieli parzialmente nuvolosi, tuttavia si tratta di nubi medio-alte perlopiù innocue, magari in grado di comportare velature o cieli più lattiginosi, solo in qualche caso una copertura un po’ più significativa. Più in dettaglio, locali nubi basse associate a qualche nebbia o foschia, sono presenti sul Cosentino, nel Nord della Calabria, localmente sul Golfo di Manfredonia, nella Puglia settentrionale e localmente anche lungo le coste marchigiane e abruzzesi. Nubi più compatte, in particolare, stanno riguardando e riguarderanno ancora per tutta la giornata la Sicilia e localmente la Calabria meridionale, tuttavia per gran parte della giornata a esse non si assoceranno altri fenomeni degni di nota o al più qualche piovasco occasionale. Invece, in serata, la bassa pressione libica potrebbe spostarsi leggermente più a Nord in misura tale da riuscire a spingere qualche fronte instabile un po’ più significativo verso la Sicilia, dove potranno arrivare in serata locali pioggia o rovesci sparsi, soprattutto sulla parte centro-meridionale e sudorientale, in forma irregolare e più debole sul resto della Sicilia. Tempo asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del paese, per tutto il giorno. Circa le temperature, per oggi sono attese più o meno stazionarie o in ulteriore lieve aumento soprattutto al Centro Nord, con massime mediamente tra +18 e +25°C in pianura, fino a punte di +28/+29°C, quindi quasi estive, su qualche pianura del Centro Nord, localmente un po’ più basse, verso i +15°C, su qualche costa meridionale.