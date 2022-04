Previsioni Meteo: Vigilia di Pasqua con venti in rinforzo e calo termico, prime nubi e piogge

MeteoWeb

Come annunciato nelle nostre precedenti previsioni meteo, inizierà a cambiare il tempo in questa Vigilia di Pasqua. Prime nubi e piogge, per l’influenza di una perturbazione nordafricana, sono arrivate già nella serata di ieri sulla Sicilia e, nella mattinata odierna, residui rovesci stanno interessando localmente alcuni settori della Calabria, soprattutto area Sila, Crotonese e qualche rovescio ancora sul Palermitano. Questa medesima azione debolmente instabile meridionale, arrecherà locali rovesci anche sull’estremo Sud della Puglia, Salento e magari qualcuno debbono in serata verso la Lucania meridionale.

Maggiore rilievo, però, acquisterà via via un’altra azione instabile di matrice più fresca settentrionale e che nel pomeriggio interesserà alcune regioni di Nordest, poi il Piemonte e occasionalmente qualche area del Centro. Questa azione sarà legata a correnti più fredde che progressivamente dal settore continentale raggiungeranno il Mediterraneo centrale e anche l’Italia, correnti più fredde che arriveranno a partire soprattutto dalla giornata di Pasqua e poi anche verso Pasquetta. Tuttavia, il primo impatto di questa azione moderatamente depressionaria di matrice continentale, produrrà già piogge e rovesci nel corso della giornata odierna. Nella mappa interna abbiamo evidenziato le aree più a rischio fenomeni. Si partirà dalle ore pomeridiane con locali rovesci e temporali sul Veneto, soprattutto centrale, localmente meridionale, poi verso la Lombardia centro-orientale, l’Emilia-Romagna, localmente anche verso la Toscana e, in serata, rovesci o qualche temporale sul Piemonte, soprattutto occidentale, e anche verso il Lazio e i settori appenninici centrali. Sul resto dell’Italia il tempo sarà ancora in prevalenza asciutto e anche con ampie schiarite. Da evidenziare un aumento dei venti settentrionali e orientali sui settori adriatici, appenninici, sulla Toscana e localmente anche al Nord, venti moderati, via via a tratti anche forti, specie in serata. Da evidenziare anche un primo calo termico più significativo in serata sul medio-alto Adriatico, sul Centro Nord Appennino e, più sensibile, al Nordest.