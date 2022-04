Previsioni Meteo: vortice dal Centro Europa, oggi nubi e locali piogge in alcune regioni

MeteoWeb

Le previsioni meteo per quest’ultimo giorno di aprile non cambieranno sostanzialmente per la gran parte del territorio. Su tutte le regioni centro-meridionali e anche su parte del Nord, soprattutto sulle aree pianeggianti centro-orientali, anche su Est Alpi e sull’Emilia-Romagna centro orientale, il tempo continuerà a essere in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato. Un moderato cavo depressionario nord-atlantico, invece, con annesso vortice instabile in quota in azione in queste ore tra la Francia orientale e il Centro Sud della Germania, influenzerà, e localmente sta già influenzando, anche alcune nostri settori soprattutto alpini, prealpini e nord-occidentali apportando una certa instabilità nel corso della giornata.

La mattinata evolverà all’insegna di più nubi proprio su Alpi, Prealpi, eccetto quelle estreme nordorientali, essenzialmente Alpi friulane, su buona parte del Piemonte e sul Centro Nord della Lombardia, con diffusi addensamenti e già qualche debole fenomeno, ma piuttosto localizzato tra Sudest Piemonte, Alessandrino, Sud Lombardia, Pavese, localmente Lodigiano, Sud Milanese e qualche fenomeno occasionale tra alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Più ampiamente soleggiato sul resto del Nord e naturalmente al Centro Sud, salvo più nubi alte e innocue sulle aree meridionali e sulla Sicilia. Nelle ore pomeridiane e poi serali, le nubi andranno intensificandosi su tutti i settori alpini, prealpini, eccetto sempre le Alpi friulane, e su Ovest Piemonte, anche sul Ponente Ligure, con arrivo di rovesci più diffusi, localmente anche più intensi e associati a qualche temporale, più probabili sui settori sud-occidentali piemontesi e sull’Imperiese. In serata, migliorerà sulle aree nord-occidentali, sul Piemonte, ancora qualche locale pioggia debole sulla Liguria, occasionalmente in trasferimento anche al Genovese e ai settori orientali liguri, fino all’alta Toscana e all’Emilia. Ancora rovesci, anzi in intensificazione, sul Trentino-Alto Adige e sull’alto Veneto, localmente residui sul Nord Est Lombardia e possibile qualche addensamento in serata anche sulla Sicilia meridionale, con arrivo anche qui di qualche rovescio o isolato temporale. Persisterà il tempo asciutto e ampiamente soleggiato sul resto dell’Italia. Circa le temperature, esse sono attese in calo sui settori alpini, prealpini e al Nordovest, più o meno stazionarie altrove o in leggero lieve calo, con massime mediamente comprese tra +15 e +25°C in pianura, ma con punte fino a +26/+27° su qualche area pianeggiante del medio Tirreno e sulla Sicilia, possibili valori localmente sotto i 15°C su qualche pianura del Nord dove presenti più nubi o fenomeni. Infine, uno sguardo ai venti, attesi mediamente deboli o moderati in prevalenza settentrionali, localmente con rinforzi da Nordovest sul basso Adriatico, sullo Jonio orientale, sui bacini dell’alto Tirreno e dell’alto Adriatico, moderati o forti da Nord/Nordest sul Canale di Sicilia.