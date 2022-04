Previsioni Meteo: piogge e temporali su diverse regioni nel weekend 23-24 aprile

MeteoWeb

Dopo un primo passaggio perturbato che porterà condizioni di instabilità diffusa sull’Italia a iniziare dalle prossime ore e fino a tutto venerdì, un’altra perturbazione atlantica è attesa nel corso del fine settimana. Questo secondo attacco instabile, sempre di matrice oceanica, avrà una traiettoria leggermente più settentrionale rispetto al primo impulso, cosicché agirà in maniera più diretta sulla nostre regioni del Centro Nord, interessando sostanzialmente poco o nulla il Sud Italia, il medio-basso Adriatico e le isole maggiori.

Secondo le ultimissime proiezioni, i nuovi fronti instabili raggiungeranno parte delle regioni settentrionali nella mattinata di sabato 23, arrecando più nubi con piogge e rovesci soprattutto sul Piemonte centro-settentrionale e occidentale, localmente sulla Liguria, sulla Lombardia nord-occidentale e qualche fenomeno più debole e irregolare sui settori alpini e pre-alpini centro-orientali e sul Friuli-Venezia Giulia. Per il resto di sabato, il maltempo andrà intensificandosi tra il Piemonte, la Lombardia e la Liguria, con piogge e rovesci via via più intensi e più forti, in qualche caso fenomeni anche violenti la sera sul Piemonte settentrionale, sulla Valle d’Aosta, localmente sull’alta Lombardia e sui settori alpini e prealpini centro-occidentali. In serata rovesci e locali temporali in estensione anche al Centro Nord della Toscana e all’Ovest Emilia, localmente al Veneto occidentale; ancora rovesci sparsi tra Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Qualche addensamento verso la Sardegna settentrionale, con locali piovaschi sul Sassarese, sul resto del paese tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite soleggiate sebbene con nubi irregolari un po’ più presenti.

Per la giornata di domenica 24, nubi diffuse un po’ su tutto il Centro Nord, con rovesci e temporali sparsi possibili su tutti i settori, ma più ricorrenti e anche più forti tra l’alto Piemonte, il Centro Nord Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Centro Nord Veneto, diffusamente sul Friuli-Venezia Giulia e rovesci o temporali di buona consistenza anche sulla Liguria centro-orientale e sul Centro Nord della Toscana. Nubi e rovesci in estensione anche a buona parte del Centro, soprattutto al Lazio centro-settentrionale, all’Umbria e alle Marche, fenomeni occasionalmente sull’Ovest e sul Nord dell’Abruzzo. Continuerà un tempo mediamente più asciutto sul resto del Centro, al Sud e sulle isole maggiori, salvo una locale parziale nuvolosità, ma con schiarite sempre prevalenti. Le temperature sono attese inizialmente stabili al Centro Nord, poi in progressivo calo; valori in apprezzabile aumento, soprattutto verso domenica, al Centro Sud, qui con clima decisamente più mite, primaverile, fino a +25/+26°C sulle estreme regioni meridionali. Possibili nevicate sui settori alpini, dapprima intorno ai 1.600/1.700 m, poi in calo fino a 1.400 m nella seconda parte del weekend.