Canada, via libera al progetto progetto Bay du Nord per estrarre il petrolio dell’oceano Atlantico

Il Canada, quarto produttore mondiale di petrolio, ha dato il via libera alla realizzazione di un controverso progetto petrolifero su larga scala nell’Oceano Atlantico. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente canadese Steven Guilbeault. La cosiddetta Bay du Nord prevede di sfruttare un giacimento petrolifero profondo più di un chilometro, a 500 chilometri al largo della costa di Terranova. L’estrazione del greggio dovrebbe iniziare nel 2028. “Il progetto Bay du Nord può andare avanti, soggetto ad alcune delle condizioni ambientali più rigorose mai imposte, incluso il requisito storico che un progetto petrolifero e del gas sia carbon neutral entro il 2050“, ha affermato Guilbeault, un ex attivista per il clima.

Sulla base della valutazione ambientale, è improbabile che il progetto provochi effetti ambientali negativi significativi, ha aggiunto il ministro. Il progetto ha suscitato così tanti dubbi che la decisione sulla sua approvazione è stata rinviata due volte negli ultimi mesi. Sarà la quinta piattaforma petrolifera del suo genere in Canada e consentirà di estrarre circa 300 milioni di barili di petrolio in 30 anni, secondo la società.