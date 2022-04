Progetto RadioLab: studenti protagonisti al Festival della Scienza di Vibo Valentia

MeteoWeb

Oggi e domani, 29 e 30 aprile 2022, alcuni ragazzi e ragazze partecipanti al progetto RadioLab dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN saranno presenti alla terza edizione del Festival della Scienza di Vibo Valentia organizzato dal Liceo Scientifico Giuseppe Berto dal 28 al 30 aprile.

Il progetto dell’INFN RadioLab, dedicato alle scuole e alla cittadinanza, si impegna nella diffusione della cultura scientifica e nella sensibilizzazione della cittadinanza e dei giovani sulla tematica della radioattività ambientale, coinvolgendo studenti e cittadini in misure di concentrazione del gas radioattivo radon presente nell’ambiente.

Sono 16 le studentesse e gli studenti provenienti da alcuni istituti superiori di Lonigo (Vi), Manduria (Ta), Martano (Le), Milano, Piazzola sul Brenta (Pd), Vibo Valentia, Saronno (Va), Selargius (Ca) e Siena che nell’ambito del progetto RadioLab saranno ospitati al Festival della Scienza di Vibo Valentia per la prima “Spring School” realizzata insieme al Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria per svolgere misure di concentrazione di radon in acqua. Seguendo un preciso protocollo, gli studenti e le studentesse preleveranno campioni di acqua sorgiva dalla fontana pubblica di San Gregorio d’Ippona per misurare con la tecnica ad elettreti la concentrazione del gas radon disciolto nell’acqua. Si potranno seguire, inoltre, seminari dedicati al tema della radioattività e assistere a misurazioni eseguite con tecnica emanometrica da ARPACAL che, insieme all’Ordine dei Geologi della Calabria e alla Provincia di Vibo Valentia, patrocina l’iniziativa.

Durante le giornate del festival saranno presenti anche un centinaio di ragazzi e ragazze che partecipano al progetto RadioLab in Calabria per intervistare le visitatrici e i visitatori del festival e discutere con loro di radioattività ambientale presso lo stand dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Scuole partecipanti all’iniziativa

Calabria: Liceo Scientifico Giuseppe Berto (VV), Liceo Scientifico Filolao di Crotone, Polo liceale di Rossano, Liceo Scientifico Volta di Reggio Calabria e Liceo Scientifico Fermi di Cosenza

Lombardia: Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno (VA) e Liceo Scientifico Donatelli-Pascal di Milano

Puglia: Liceo Scientifico S. Trinchese di Martano (LE) e IISS Galilei-De Sanctis di Manduria (TA)

Sardegna: Liceo Scientifico Statale Pitagora di Selargius (CA)

Toscana: Liceo Scientifico Biologico Monna Agnese di Siena

Veneto: IIS R. Piazzola di Piazzola sul Brenta (PD) e ITA Trentin Lonigo di Lonigo (VI)