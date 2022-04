Spazio: pulsar millisecondo come origine del segnale di eccesso di radiazioni gamma del centro galattico

MeteoWeb

“I dati sui raggi gamma del Fermi Large Area Telescope rivelano un segnale inspiegabile, apparentemente diffuso, dal rigonfiamento galattico che raggiunge un picco vicino a 2 GeV. L’origine di questo “eccesso del centro galattico” (GCE) è dibattuta, con fonti proposte che includono in primo piano la materia oscura auto-annichilente e una popolazione di pulsar millisecondo (MSP) finora non rilevata”, si legge in uno studio pubblicato sulla rivista Nature.

“Tuttavia, è stato riscontrato che il canale convenzionale per la generazione di pulsar millisecondo prevede troppi sistemi binari a raggi X di piccola massa e potrebbe non soddisfare la stretta corrispondenza spaziale tra il segnale dell’eccesso del centro galattico e le stelle nel rigonfiamento”, scrivono gli autori. Nello studio, viene riportato un modello che “dimostra che una popolazione di pulsar millisecondo, derivante dal collasso indotto dall’accrescimento di nane bianche O-Ne nei binari del rigonfiamento galattico, può riprodurre naturalmente la morfologia, la forma spettrale e l’intensità del segnale dell’eccesso del centro galattico rispettando anche i vincoli dei sistemi binari a raggi X di piccola massa”. “L’emissione di sincrotrone da elettroni e positroni di raggi cosmici lanciati da pulsar millisecondo può spiegare contemporaneamente la misteriosa “foschia” di microonde dalla galassia interna”, conclude lo studio.

“Il prossimo Cherenkov Telescope Array guarderà il cielo in fotoni di energie da 20 GeV a 300 TeV e dovrebbe trascorrere almeno 500 ore osservando la galassia interna. Pertanto, il Cherenkov Telescope Array dovrebbe risolvere almeno una manciata di pulsar millisecondo dell’eccesso del centro galattico”, riporta lo studio.