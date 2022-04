Putin: “il futuro è lo sviluppo dell’Artico, invito tutti gli Stati a collaborare, ci sarà lavoro per tutti”

MeteoWeb

La Russia è aperta alla cooperazione con tutti i Paesi sul lavoro nell’Artico, nelle condizioni attuali è necessario coinvolgere gli Stati non regionali nello sviluppo del territorio. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro sullo sviluppo dell’Artico. “Vorrei sottolineare che la Russia è aperta al lavoro congiunto con tutti i partner interessati, nel quadro dei programmi e dei progetti attuali e futuri nell’Artico“, ha dichiarato Putin, citando a conferma di ciò la presenza di preferenze per imprese sia russe che straniere nella regione nell’Artico russo. “Credo che nelle condizioni attuali, gli Stati e le associazioni extraregionali dovrebbero essere coinvolti più attivamente nella cooperazione nell’Artico. Qui ci sarà abbastanza lavoro per tutti“, ha aggiunto il presidente russo.

Di fronte alla pressione delle sanzioni, la Russia deve prestare particolare attenzione a progetti e piani relativi allo sviluppo della zona artica, ha aggiunto Putin. “Tenendo conto delle varie restrizioni e pressioni dovute alle sanzioni, dobbiamo prestare particolare attenzione a tutti i progetti e piani relativi all’Artico. Non rimandarli, non spostarli“, ha detto Putin in un incontro sullo sviluppo dell’Artico zona della Federazione Russa in videoconferenza. Secondo il leader del Cremlino, al tentativo di frenare lo sviluppo della Federazione russa, è necessario rispondere con lo sviluppo di progetti, principalmente in ambito sociale. “Centinaia di nostri cittadini vivono e lavorano nei territori artici e praticamente tutte le aree della sicurezza nazionale del nostro Paese sono concentrate” lì, ha sottolineato.

“La Russia può aumentare il consumo di petrolio, gas e carbone sul mercato interno e aumentare l’offerta di risorse energetiche ad altre regioni del mondo, dove sono realmente necessarie” ha detto ancora Putin, citato dalla Ria Novosti, durante l’incontro sullo sviluppo dell’Artico. “Opportunità alternative, opzioni e nuove finestre di opportunità si stanno aprendo per noi“, ha spiegato. “Per quanto riguarda petrolio, gas e carbone russi, saremo in grado di aumentare il loro consumo nel mercato interno, stimolare la profonda lavorazione del carbone e anche aumentare l’offerta di risorse energetiche ad altre regioni del mondo, dove sono realmente necessarie“, ha detto Putin.

Il rifiuto di alcuni paesi occidentali di una normale cooperazione con la Russia, anche nel settore energetico, ha colpito gli europei e gli Stati Uniti, mentre l’inflazione sta andando alle stelle, ha affermato oggi il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Ria Novosti. “Il rifiuto di alcuni paesi occidentali alla normale cooperazione, anche sulle risorse energetiche russe, ha già in parte colpito milioni di europei, ha provocato una vera crisi energetica e si riflette, tra l’altro, sugli Stati Uniti. I prezzi stanno aumentando ovunque“, ha spiegato Putin “e l’inflazione sta semplicemente andando alle stelle. Per questi paesi è assolutamente senza precedenti“, ha aggiunto il presidente russo.